熱血民眾阻詐 侯友宜：點滴在心

新北市長侯友宜（右）感謝熱心民眾協助警方阻詐，溫馨感謝「有你真好」。記者陳俊智/攝影 分享 facebook 新北市警局今天上午舉行治安會報，市長侯友宜主持會議時特別表揚對治安有功民眾及員警，也在今年的最後一天溫馨喊話，「點點滴滴我都會記在心裡」，展現鐵漢柔情一面。

三重區碧華國小地下停車場今早發生警匪對峙事件，最後在大批警力控制下，成功說服歹徒棄械投降。對此，警察局長陳檡文表示，事發地點雖是國小地下停車場，但其出入口與國小有別，距離上班上學還有一些時間，也多虧員警機警，第一時間控制住場面，讓事件最後平安落幕。