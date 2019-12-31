熱血民眾阻詐 侯友宜：點滴在心

相關新聞
南迴公路貨櫃車撞護欄車頭懸空 差點掉進太平洋！2019-12-31 11:33
急診暴力頻傳 醫師：常因就醫認知落差爆發衝突2019-12-31 12:13
投資外匯牟高利 警急阻男子匯600萬元2019-12-31 12:11
影／翁遭機車撞擊倒地 第二輛機車快速輾壓慘死2019-12-31 10:43
總統教育獎清大高材生猝死 靈修老師沒叫救護車改判8月2019-12-31 10:26
屏東飛行傘墜河床意外 運安會調查報告出爐2019-12-31 10:16
酒後坐欄杆跌落基隆港「秒醒」 男子緊抓防撞輪胎保命2019-12-31 09:03
疑抽風機短路釀禍 澎湖一家海鮮餐廳起火無人傷2019-12-30 20:35
溪水暴漲3大學生受困 消防局成功救援2019-12-30 18:59
大雨致車輛失控打滑 女駕駛「爬」上中央分隔島2019-12-30 18:19
驚魂！中橫比籃球大落石砸車 2人受傷送醫2019-12-30 17:34
碰！女駕駛開轎車撞進銀行 嚇壞行員2019-12-30 15:37
影／反恐層級 北市跨年800警重兵維安2019-12-30 14:39
吸毒人口下降 「咖啡包」出現古柯鹼成分2019-12-30 14:38
體恤南警辛勞績效領先 台南市議會頒40萬元慰問金2019-12-30 14:06
竹市警局購警用車輛 安全氣囊升級至6顆保護後座同仁2019-12-30 13:44
兩犬打架飼主加入戰局 一人拿刀、噴燈傷狗一人怒提告2019-12-30 13:37
爭家產蒙面綁姊口罩掉落 姊：「弟怎麼會是你？」2019-12-30 12:27
影／紅綠燈怎麼被撈走了！曳引車誤按防護網賠大了2019-12-30 12:12
影／下雨邊開車邊調雨刷 男子衝上陸橋分隔島車禍2019-12-30 12:04
電線桿「密碼」神救援 貨車司機深山迷航脫困2019-12-30 11:54
影／防搶演練拍微電影 警局找正妹前女警跨刀演出2019-12-30 11:35
亡父種在庭院的楊桃樹被砍 控告包商結果沒用2019-12-30 10:14
影／蘭嶼84歲婦人疑心肌梗塞 台東空勤冒風雨救援2019-12-30 09:10
青菜、魚當代號 警破選舉賭盤賭資高達2.5億元2019-12-22 13:25
劉世芳競選旗幟遭塗鴉 警鎖定涉案婦人將傳喚2019-12-17 19:08
熱門文章
18歲萊爾富員工一夜刷365筆條碼 老闆驚覺攔阻724萬元2019-12-30 14:35
水泥師傅不准女兒探班 她到現場淚崩：以爸爸為傲2019-12-30 13:34
三重碧華國小爆警匪對峙！歹徒朝警開2槍 男子中彈就逮2019-12-31 08:12
南迴公路貨櫃車撞護欄車頭懸空 差點掉進太平洋！2019-12-31 11:33
男子出獄失業搶彩券 狠刮136張中萬餘元被跟監就逮2019-12-30 19:49
大學生放話「睡過這女人」 現任把前任男友打到腦震盪2019-12-30 22:18
湯包店要「大碗」不成 大聲女發怒嗆眾人2019-12-30 14:19
驚魂！中橫比籃球大落石砸車 2人受傷送醫2019-12-30 17:34
她買手機保護貼 打開箱子驚見賣家留紙條怒嗆2019-12-30 15:37
三重碧華國小槍案 嫌犯背部中彈棄械投降2019-12-31 09:28
繼遭貶去掃廁所 北畜公司前總經理驚傳遭黑道恐嚇2019-12-30 19:26
碰！女駕駛開轎車撞進銀行 嚇壞行員2019-12-30 15:37
男幫修車約吃火鍋 兩女大生遭猥褻2019-12-31 06:55
詐騙喜憨兒餅乾獲無罪 原來背後藏著另一個辛酸2019-12-30 16:03
日本女友寄泡麵！ 「愛心形狀」嗨翻：機率僅12萬分之一2019-12-30 21:39
賓士違停擋道6小時 醫護人員怒：影響病患誰負責？2019-12-30 14:59
佛跳牆甕太像骨灰罈！黑衣人戴手套舀湯 網：在撿骨？2019-12-30 13:30
影／后豐大橋女老師命案翻無罪 王淇政換「自由人」衣2019-12-31 11:50
女里長選舉訴訟連2敗「搓湯圓」判刑還被判當選無效2019-12-30 14:29
廁所洗手乳被加漂白水？外籍客借廁所雙手發炎怒告傷害2019-12-30 15:36
警12秒開9槍打死涉毒越南移工 減為得易科罰金6月刑2019-12-31 10:24
台灣人民共產黨遭疑招待赴陸賄選 南檢傳喚60幾人2019-12-30 23:54
鐵工與少女嘿咻賠償先給20萬 餘款60萬款按月給付1萬2019-12-30 14:06
他「摸鳥」挑釁公權力罰款6千 跟警察「鬥法」竟然贏了2019-12-30 17:34
后豐大橋女老師命案他殺或自殺？ 台中高分院11時宣判2019-12-31 08:55
他被推銷刷78萬保養品 用1年提告拿回12萬2019-12-30 14:05
酒後坐欄杆跌落基隆港「秒醒」 男子緊抓防撞輪胎保命2019-12-31 09:03
偽造文書奪吳春臺股權 名媛李珍妮今繳清罰金2019-12-30 14:36
大雨致車輛失控打滑 女駕駛「爬」上中央分隔島2019-12-30 18:19
李全教涉台南議長賄選案 更二審刑期大減改判9月2019-12-31 10:14
國小地下停車場開槍了 千人到校只有5名家長帶回小孩2019-12-31 12:00
台中市議員尤碧鈴當選無效 尤：繼續服務三年後再來2019-12-31 10:45
兩犬打架飼主加入戰局 一人拿刀、噴燈傷狗一人怒提告2019-12-30 13:37
疑抽風機短路釀禍 澎湖一家海鮮餐廳起火無人傷2019-12-30 20:35
總統教育獎清大高材生猝死 靈修老師沒叫救護車改判8月2019-12-31 10:26
殺小王躲了20年敗在違規左轉 二審加重為15年2019-12-31 10:38
警匪三重碧華國小停車場槍聲對峙 逮人後師生恢復上課2019-12-31 09:04
前總座楊嘉仁遭恐嚇 北畜：將加強維安2019-12-30 21:03
屏東縣3議員收廠商回扣遭判刑 最高法院再次發回更審2019-12-30 20:08
選前再掃賭盤 一周查獲56件現金賭資69萬元2019-12-30 16:58
留言