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熱血民眾阻詐 侯友宜：點滴在心

2019-12-31 11:35聯合報 記者陳俊智／即時報導

新北市長侯友宜（右）感謝熱心民眾協助警方阻詐，溫馨感謝「有你真好」。記者陳俊智/...
新北市長侯友宜（右）感謝熱心民眾協助警方阻詐，溫馨感謝「有你真好」。記者陳俊智/攝影
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新北市警局今天上午舉行治安會報，市長侯友宜主持會議時特別表揚對治安有功民眾及員警，也在今年的最後一天溫馨喊話，「點點滴滴我都會記在心裡」，展現鐵漢柔情一面。

三重區碧華國小地下停車場今早發生警匪對峙事件，最後在大批警力控制下，成功說服歹徒棄械投降。對此，警察局長陳檡文表示，事發地點雖是國小地下停車場，但其出入口與國小有別，距離上班上學還有一些時間，也多虧員警機警，第一時間控制住場面，讓事件最後平安落幕。

侯友宜表示，今天是12月31日，開完會就邁向2020年。今年的最後一天，我們要特別感謝所有協助防堵犯罪的熱心民眾及第一線的警政弟兄夥伴，讓我們的治安越來越好。

新北市長侯友宜（右）感謝熱心民眾協助警方阻詐，溫馨感謝「有你真好」。記者陳俊智/...
新北市長侯友宜（右）感謝熱心民眾協助警方阻詐，溫馨感謝「有你真好」。記者陳俊智/攝影
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新北市長侯友宜（左）感謝熱心民眾協助警方阻詐，溫馨感謝「有你真好」。記者陳俊智/...
新北市長侯友宜（左）感謝熱心民眾協助警方阻詐，溫馨感謝「有你真好」。記者陳俊智/攝影
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侯友宜停車場

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