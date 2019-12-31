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總統教育獎清大高材生猝死 靈修老師沒叫救護車改判8月

2019-12-31 10:26聯合報 記者林孟潔／台北即時報導

曾獲總統教育獎的清大資工系女子莊靜潔在靈修處猝死，靈修老師鄭玉梅、鄭宛汝姐妹及曾姓女友人，對她實施「仁神術」等民俗療法，拖到隔天清晨才送醫。一審依過失致死罪判鄭玉梅等3人各6月徒刑，案件上訴，高等法院今改判鄭玉梅、鄭宛汝8月徒刑，曾女6月徒刑、緩刑2年定讞。

莊靜潔國中時因罹患黃斑部病變嚴重影響視力，但靠著刻苦學習考上清華大學資工系，就學期間還獲頒總統教育獎，並曾出書四處演講；但莊猝死後家屬對3人提告，檢方起初以難認鄭等未立即送醫，與莊死亡有因果關係，處分不起訴，家屬提再議高檢署發回續行偵查，最後依過失致死罪起訴。

莊2016年3月21日下午身體不適，在曾女（31歲）陪同下到鄭玉梅（43歲）、鄭宛汝（38歲）住處，由鄭等人實施民俗療法「仁神術」並使用氫氧機，號稱可以發揮自體療癒能力。

莊過程中不斷嘔吐、翻身，最後失去呼吸且身體冰冷，鄭等人卻未立即報案叫救護車，反而拖到隔天清晨才將她送醫，但莊早已因代謝性休克、心因性死亡。

鄭玉梅、鄭宛汝偵查時供稱，莊靜潔10年前就來靈修，幾乎每天都會來打坐、瑜珈，當晚8點多莊傳Line說自己身體不舒服，在同學陪同下來到場打坐，她們只替莊做能量按摩穴點，沒有侵入性及藥物治療，凌晨莊開始腹痛、嘔吐，臉色發白，有協助送醫認為沒有延誤。

莊靜潔曾獲總統教育獎，2016年3月21日卻在靈修處猝死。本報資料照片
莊靜潔曾獲總統教育獎，2016年3月21日卻在靈修處猝死。本報資料照片
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腹痛救護車

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