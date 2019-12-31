屏東飛行傘墜河床意外 運安會調查報告出爐

今年1月27日屏東發生一起動力飛行傘墜落河床意外，國家運輸安全調查委員會今天發布事故調查報告，該飛航事故與載具於低空飛行時撞擊電線，失控後墜地有關。

當天一架超輕型載具（動力飛行傘），機上載有操作人一人，上午7時5分自屏東縣賽嘉飛行降落場起飛，約20分鐘後降落；約於8時進行第二次起飛。約8時30分自東北向西南沿口社溪上空進行低空飛行時，載具前輪撞及橫跨口社溪之電線後墜落河床，載具損毀，操作人受傷送醫。

運安會說，針對該飛航事故有三大結論，除了釐清墜地原因，該事故操作人不瞭解超輕型載具管理辦法及活動指導手冊之內容，未依超輕型載具管理辦法規定取得操作資格、載具未經檢驗合格，且操作人自行改裝並更新引擎而未執行相關調校，具有潛在飛航風險。

另外，運安會說，協會教練並未依照規定確認操作人是否加入協會會員，操作人學習操作飛航前亦未依照規定申請學習操作證。

至於飛安改善建議，運安會希望中華民國動力飛行傘訓練協會宣導並要求所屬會員瞭解及遵守超輕型載具管理辦法及活動指導手冊內容，並要求教練於教學前告知學員相關規定，合於規定時，始能進行教學工作。

針對交通部民用航空局，運安會則建議督導中華民國動力飛行傘訓練協會，要求所屬會員瞭解及遵守超輕型載具管理辦法及活動指導手冊內容。並要求教練於教學前告知學員相關規定，合於規定時，始能進行教學工作。