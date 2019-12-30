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女人為何憂鬱？從「82年生」看女性社會角色

北市晚間街友鬥毆 兩人受傷送醫

2019-12-30 22:19聯合報 記者廖炳棋／即時報導

今天晚間9時許，台北市艋舺公園發生打架受傷案件，兩名萬華地區街友，因酒後一言不合吵架，其中一人拿出隨身攜帶剪刀攻擊對方。

附近民眾趕緊報案，救護人員抵達現場時，發現兩人意識都還清醒，1名男性約73歲，左大腿及右膝有穿刺傷，送往馬偕醫院救治，另1名男性約50歲，左手及左大腿有穿刺傷，送往台大醫院救治。

目警方已經趕到醫院，調查案發經過與原因。

男性台大醫院艋舺

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