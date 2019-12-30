疑抽風機短路釀禍 澎湖一家海鮮餐廳起火無人傷

澎湖縣馬公市一家川菜海鮮餐廳今晚傳出火警，餐廳2樓疑似抽風機電線短路起火燃燒，消防局出動5車 11 人前往灌救，約在7點38分將火勢撲滅。消防局表示，起火餐廳今天未營業，無人員傷亡。

今晚7點21分，澎湖縣消防局接獲民眾報案，馬公市新店路一棟建築物2樓出現火光，消防人員抵達現場發現，起火地點是一間海鮮餐廳，餐廳大門深鎖，今天未營業。