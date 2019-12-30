溪水暴漲3大學生受困 消防局成功救援

花蓮有10名大學生在28日出發前往二子山溫泉，沒想到昨天下午開始下雨，溪水暴漲，有3名大學生受困於沙洲，其他人緊急向外求援，消防員評估受困者無生命危險，延至今天協助3人渡河脫困，結束這場驚魂記。花蓮縣消防局表示，上山前需留意天氣狀況，避免發生危險。

10名大學生計畫2天1夜登山行，28日早上約10時許出發至二子山溫泉，當時河域平緩，直到29日中午過後，山區開始變天下起豪雨，回程時發現溪水暴漲，有3人因此受困無法到達對岸，其他脫困的人趕緊下山到有手機訊號的地方報案。

花蓮縣消防局第二大隊鳳林分隊指出，昨天晚間7時接獲民眾受困於沙洲案件，指稱萬榮鄉西林村支亞干溪河域，有3名大學生因夜間視線不佳，受困於2公里遠的支亞干溪河床沙洲上，等待救援。

消防隊員前往現場勘查，發現現場下雨天候不佳且視線模糊，相當湍急危險，因河域寬廣水流過大，導致救難人員無法渡河接近。經評估後，因天色昏暗，受困民眾並無立即生命危險，先安置脫困的7名人員，待隔日水流較為平緩後再救援。

今天上午7時由鳳林分隊陳浚毓分隊長帶領救難人員尋找合適渡河點，並帶領受困民眾由河水較平緩處進行渡河脫困，成功救出3名待救者。