男子不明原因撞上過港隧道護欄 送醫急救中

高雄一名年約20多歲男子，今天下午3點左右，開著白色小貨車行經過港隧道時，因不明原因撞上分岔路口的護欄，到院前昏迷無呼吸心跳，仍在急救中。

據了解，這部小貨車車主為高姓男子，目前鼓山警分局正在尋找家屬中。警、消獲報到場，車內的男子仍受困在駕駛座，撞擊力之大，車頭嚴重破壞變形，車窗碎裂。警消合力破壞車體將男子救出，送醫急救中。