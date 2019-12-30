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男子不明原因撞上過港隧道護欄 送醫急救中

2019-12-30 18:17聯合報 記者邱奕能／高雄即時報導

高雄一名年約20多歲男子，今天下午3點左右，開著白色小貨車行經過港隧道時，因不明原因撞上分岔路口的護欄，到院前昏迷無呼吸心跳，仍在急救中。

據了解，這部小貨車車主為高姓男子，目前鼓山警分局正在尋找家屬中。警、消獲報到場，車內的男子仍受困在駕駛座，撞擊力之大，車頭嚴重破壞變形，車窗碎裂。警消合力破壞車體將男子救出，送醫急救中。

這名男子是否涉及酒駕？院方抽血檢測。至於肇事原因警方還在釐清中。

高雄一名年約20多歲男子，今天下午3點左右，開著白色小貨車行經過港隧道時，因不明...
高雄一名年約20多歲男子，今天下午3點左右，開著白色小貨車行經過港隧道時，因不明原因撞上分岔路口的護欄，到院前昏迷無呼吸心跳，仍在急救中。記者邱奕能／翻攝
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車主酒駕

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