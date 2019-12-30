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雨神北上！氣象局發7縣市大雨特報 北台灣入夜氣溫直直落

碰！女駕駛開轎車撞進銀行 嚇壞行員

2019-12-30 15:37聯合報 記者余采瀅／台中即時報導

台中市沙鹿區今天發生一起衝撞銀行車禍，一輛自小客車駕駛疑似誤踩油門，車輛直接衝撞銀行，造成大門玻璃碎裂滿地，撞擊巨大聲響，嚇壞銀行人員與民眾，幸無人員傷亡。

今天下午1時30分，60歲陳姓女子駕駛自小客車到台中沙鹿鎮南路二段一家銀行欲辦理事務，停車時疑因不慎誤踩油門，車輛直接衝撞銀行，造成銀行大門玻璃碎裂，肇事轎車的引擎蓋及保險桿也毀損，擋玻璃破裂，幸無人員傷亡。

警方獲報後到場釐清肇事原因，車主也將與銀行協調後續賠償事宜。警方呼籲駕駛人若有精神不濟，切勿強行上路，以免憾事發生。

台中市沙鹿區一輛自小客車駕駛疑似誤踩油門，車輛直接衝撞銀行，造成大門玻璃碎裂，撞...
台中市沙鹿區一輛自小客車駕駛疑似誤踩油門，車輛直接衝撞銀行，造成大門玻璃碎裂，撞擊巨大聲響，嚇壞銀行人員與民眾，幸無人員傷亡。記者余采瀅／翻攝
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台中市沙鹿區一輛自小客車駕駛疑似誤踩油門，車輛直接衝撞銀行，造成大門玻璃碎裂，撞...
台中市沙鹿區一輛自小客車駕駛疑似誤踩油門，車輛直接衝撞銀行，造成大門玻璃碎裂，撞擊巨大聲響，嚇壞銀行人員與民眾，幸無人員傷亡。記者余采瀅／翻攝
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車禍車主台中市

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