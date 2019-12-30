竹市警局購警用車輛 安全氣囊升級至6顆保護後座同仁

新竹市府警察局新購警用車輛今天舉行交車啟用典禮，新竹市府警察局長鄧學鑫表示，新購巡邏車6輛、偵防車1輛，總共7輛警用汽車，典禮結束後隨即投入維護治安、交通工作行列，提升打擊犯罪、服務民眾效能。

副市長沈慧虹表示，感謝所有警察同仁的努力，為新竹市治安、幸福無私付出，並表示新竹市府重視基層同仁的權益，推動「挺警123政策」，包括顧健康、添裝備、補人力，以全方位照顧警察同仁。

添購裝備方面，新竹市府表示，104至109年間，市政府跟民間合作投入9457萬，汰換了81輛警用汽車，與377輛警用機車，特別是，明(109)年度編列3528萬購買警用汽機車，創下近10年來的新高。

新竹市府警察局說明，新車設備上有車身動態穩定、循跡防滑系統功能，並內建導航跟藍芽通訊系統；「車身動態穩定」可隨時偵測車輛速度、角度以及輪胎抓地力等資訊，能讓警車在山區巡邏時較為穩定，遇到風大時也不用擔心車輛晃動導致翻車；「循跡防滑系統」可偵測車輪打滑現象，降低引擎輸出以控制剎車系統，讓車輪不再打滑，雨天巡邏更安全；「內建導航」可支援他轄緊急勤務時，遇到快打支援或載迷途老人回家，不用再邊看手機導航邊開車；「藍芽通訊」則對明年將配置高科技無線電，有新的藍芽鍊接，不論呼叫或通訊，都方便使用。

而過去常有警車被撞的案例，新竹市府警察局說明，新警車從2顆安全氣囊升級至6顆，其中有6輛警車備有6顆安全氣囊，另一輛有7顆安全氣囊，安全氣囊才能保護車禍時的駕駛人與乘客，過去只有正副駕駛，忽略了後座共同執勤同仁的安全。