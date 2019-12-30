兩犬打架飼主加入戰局 一人拿刀、噴燈傷狗一人怒提告

雲林斗六陳姓市民飼養一隻混種比特犬，日前晚間鄰居的黑色土狗跑來與他的狗打架，鄰居聞聲趕來要分開兩犬未果，竟跑回家拿刀砍比特犬並用噴燈燒狗，讓陳男憤怒地報警提告毀損。

從監視器畫面可看到本月19號晚間8點多，兩隻狗狗糾纏打架，引起鄰居的狗飼主注意，但鄰居前來分不開兩隻小狗，想到的方法竟是跑回家拿修果樹用的長刀與噴燈傷害混種比特犬，時間長達2到3分鐘。

陳男的妹妹見狀趕緊勸阻，但對方不聽仍持續用噴燈傷害狗狗，於是陳妹趕緊撥打電話求助，直到陳男的弟弟來幫忙，鄰居才默默離開，而狗狗的背後與腳已遭砍傷，皮開肉綻血流滿地。

陳說，狗狗送動物醫院檢查，背部有長約十多公分刀傷，後腳遭砍傷深及見骨，目前縫針治療，但因傷及動脈大量出血，包紮後需靜養好一陣子。

陳表示，比特犬較兇猛，但他平時很注意狗狗的活動範圍，偶爾在家中放出籠子，也會緊綁牽繩限制活動，事發當下可以理解鄰居救狗心切，但再怎麼樣都應先聯絡他們不該傷狗，他要對對方提告並求償。

鄰居則回應，當天是因為要讓寵物出去上廁所，但發現有東西忘了拿，沒注意狗已經跑過去，因為之前自己的寵物就曾被陳男的狗咬過，他也指陳的狗很兇，每次打架都很難分開，所以才拿刀過去，對於對方要提告，他坦承錯誤也向陳男道歉。