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影／防搶演練拍微電影 警局找正妹前女警跨刀演出

2019-12-30 11:35聯合報 記者陳宏睿／台中即時報導

台中市第三警分局為了拍攝今年的防搶演練宣導，特別找來過去在豐原警分局服務的前女警李芷儀擔任演出，分局為擺脫過去教條式的拍攝方式，今年改以詼諧逗趣的微電影呈現，讓觀眾能在無負擔的狀況下看完影片，兼具娛樂與教育意義。

台中市第三警分局表示，今年為了拍攝防搶演練的微電影，特別找來目前已轉職到演藝工作的前女警李芷儀，跨刀擔任微電影的女主角，讓李在影片中展現學習跆拳道多年的俐落身手，與搶銀行的歹徒搏鬥，把歹徒打得落花流水，除彰顯警方強勢執法的公權力外，也讓觀眾可以看得過癮。

第三警分局表示，李芷儀曾是豐原警分局的女警，擁有亮眼外型，出身跆拳道世家，父母、阿姨都是國手級教練，自小在道館長大，耳濡目染下，11歲參加台灣省跆拳道比賽，奪得同齡組冠軍，她具跆拳道黑帶4段身手，過去擔任警職時，也獲得多家媒體採訪，後來因個人興趣，轉往演藝工作發展，今年獲得2019台灣小姐選拔第6名，才藝組第1名。

台中市第三警分局表示，微電影的劇情設計是由警方模擬歹徒，趁銀行將結束營業關門結帳前，持槍闖入銀行櫃台，大喊「不要動，搶劫、錢是國家的、命是自己的」，歹徒喝令、脅迫行員將櫃檯內現金全部放入手提袋內，此時行員臨危不亂，機警、冷靜與歹徒應對、順勢拖延，爭取報案後警察到達現場時間，最後再由李芷儀等人扮演警察到場，順利逮捕搶匪。

第三分局長陳武康說，年關將近各金融機構、銀樓等財物資金匯集處所，均有大量資金匯入（兌），民眾亦會提取大量現金，易成為歹徒覬覦下手目標；此次演練是分局執行「109年加強重要節日安全維護工作」重要一環，除宣示警方維護金融機構安全與防搶決心外，也呼籲民眾於春節期間應提高警覺，存、提款鉅額時，應盡量多利用轉帳或匯款方式，避免攜帶大量現金。

台中市第三警分局拍攝防搶微電影，昨天上線，並找來曾任警職、外型亮眼的李芷儀（右）...
台中市第三警分局拍攝防搶微電影，昨天上線，並找來曾任警職、外型亮眼的李芷儀（右）誇刀演出，重批戰袍。圖／第三警分局提供
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台中市第三警分局拍攝防搶微電影，昨天上線，並找來曾任警職、外型亮眼的李芷儀（右）...
台中市第三警分局拍攝防搶微電影，昨天上線，並找來曾任警職、外型亮眼的李芷儀（右）誇刀演出，李在影片中展現跆拳道俐落身手。圖／第三警分局提供
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台中市第三警分局拍攝防搶微電影，昨天上線，並找來曾任警職、外型亮眼的李芷儀（右）...
台中市第三警分局拍攝防搶微電影，昨天上線，並找來曾任警職、外型亮眼的李芷儀（右）誇刀演出，李在影片中展現跆拳道俐落身手。圖／第三警分局提供
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