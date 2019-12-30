影／防搶演練拍微電影 警局找正妹前女警跨刀演出

台中市第三警分局為了拍攝今年的防搶演練宣導，特別找來過去在豐原警分局服務的前女警李芷儀擔任演出，分局為擺脫過去教條式的拍攝方式，今年改以詼諧逗趣的微電影呈現，讓觀眾能在無負擔的狀況下看完影片，兼具娛樂與教育意義。

台中市第三警分局表示，今年為了拍攝防搶演練的微電影，特別找來目前已轉職到演藝工作的前女警李芷儀，跨刀擔任微電影的女主角，讓李在影片中展現學習跆拳道多年的俐落身手，與搶銀行的歹徒搏鬥，把歹徒打得落花流水，除彰顯警方強勢執法的公權力外，也讓觀眾可以看得過癮。

第三警分局表示，李芷儀曾是豐原警分局的女警，擁有亮眼外型，出身跆拳道世家，父母、阿姨都是國手級教練，自小在道館長大，耳濡目染下，11歲參加台灣省跆拳道比賽，奪得同齡組冠軍，她具跆拳道黑帶4段身手，過去擔任警職時，也獲得多家媒體採訪，後來因個人興趣，轉往演藝工作發展，今年獲得2019台灣小姐選拔第6名，才藝組第1名。

台中市第三警分局表示，微電影的劇情設計是由警方模擬歹徒，趁銀行將結束營業關門結帳前，持槍闖入銀行櫃台，大喊「不要動，搶劫、錢是國家的、命是自己的」，歹徒喝令、脅迫行員將櫃檯內現金全部放入手提袋內，此時行員臨危不亂，機警、冷靜與歹徒應對、順勢拖延，爭取報案後警察到達現場時間，最後再由李芷儀等人扮演警察到場，順利逮捕搶匪。