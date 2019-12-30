影／鐵警殉職立銅雕 李承翰母親：兒子再也不孤單

鐵路警察李承翰因公殉職，鐵路警察局在他生前任職的高雄分局嘉義派出所外，立上銅雕牌，紀念他永傳不朽的勇警精神，李承翰父母今天參與揭牌儀式，李承翰母親張秀珍說，每天都很想承翰，承翰以後永遠在派出所外，有四名同梯和同事陪著，再也不孤單，她心裡也感到很安慰。

警政署副署長黃宗仁、台鐵局長張政源和鐵警局長江振茂等人參與揭牌，數十名鐵警局同仁和李的父母也到場獻花，鐵警局用李承翰生前執勤時拍下的照片，製作銅雕牌，李承翰的浮雕的制服有追晉二線一巡官的階級，還有無線電，上頭寫著李承翰當時力抗歹徒的事蹟，並寫上「典範青史留名，勇警精神永垂不朽」。

張秀珍今天參與揭牌，不時拭淚，她說，現在看到警察出勤任務，都替他們感到很煩惱，希望承翰來生不要再當警察，她去聽庭時，發現歹徒仍在裝病，希望歹徒不要因此逃過死刑。

張秀珍說，承翰本月初有入夢，穿著巡官制服，在客廳裡說「我回來了」，她問承翰「傷口好了嗎？」，承翰摸摸肚子說都好了，醒來的時候，才發現是她國曆生日，那是承翰第一次入夢，「乖兒子提醒我生日了」。

黃宗仁說，感謝承翰的爸爸媽媽，承翰為了保護人民的安全失去了生命，真的感到很抱歉，警察也失去一位好同仁，好弟兄，承翰捨生保護民眾，會永遠藏存每個人心中，承翰在倒下的最後一刻仍不鬆手，也告訴社會大眾「什麼是警察！」