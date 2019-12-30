台北跨年晚會將至 警組反恐打擊部隊維安

「台北最HIGH新年城-2020跨年晚會」明晚登場，為確保活動秩序及安全，北市警方共出動800名警力和5隻警犬維安，並組成「反恐打擊部隊」全面加強會場檢查，另管制區禁帶氣球。

為因應「台北最HIGH新年城-2020跨年晚會」到來，台北市警察局信義分局今天舉行記者會，說明相關活動維安和管制措施。

信義分局副分局長陳勇華表示，為確保參加晚會的民眾安全，和杜絕恐怖攻擊的威脅，信義分局於跨年晚會期間全程結合市警局刑事警察大隊特勤中隊及新北市警察局警犬隊共組「反恐打擊部隊」，全面加強會場、香堤廣場、台北101大樓檢查，務必要讓「毒品」「刀（槍）械」及「爆裂物」等違禁物品無所遁形。

其次，信義分局也在活動會場周邊重要路口設置大型警備車及改道牌面，實施三層封鎖線管制，以防止恐怖分子伺機利用大型車輛闖入會場管制區進行攻擊；另，包括市府大樓、台北市議會等處設置微波傳送，結合市警局CCTV設備，以制高點方式監控、確保會場安全狀況。

陳勇華提到，今年仍呼籲參與活動民眾勿攜帶任何氣球（含波波球、發光氣球等）進入管制區；活動也嚴禁未申准的空拍機飛行拍攝，為避免民眾因不當操作空拍機墜落或有心人士利用空拍機實施攻擊，警方也將運用空拍機攔截器干擾飛行，務使維安工作滴水不漏。

由於晚會人潮眾多，陳勇華表示，根據目前所掌握訊息，顯示並無危安情資，但為確保民眾安全和會場秩序，這次共動員800名警力和出動5隻警犬維安，另今年活動交管措施將分三階段實施，呼籲參與活動民眾能盡量搭乘大眾運輸工具。

同時，今年服務引導牌均設大型QR Code，民眾只要用手機掃描，即可獲得活動流程、交管措施和停車資訊等。

陳勇華呼籲，請參與活動民眾配合現場警察及工作人員的引導，避免踩踏事件發生，同時要注意個人隨身財物，平安、快樂迎接新的一年。