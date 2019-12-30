亡父種在庭院的楊桃樹被砍 控告包商結果沒用

基隆市王姓男子承包區公所勞務標案，砍斷民宅庭院的楊桃樹。何姓男子控告王男侵入住宅，砍斷亡父種的楊桃樹另涉毀損罪。王男辯稱，是里長建議他砍的。基隆地檢署檢察官查出，何家房屋是向國產署承租，範圍不包括庭院，且砍樹是為保障公眾通行及環境衛生，處分不起訴。

王姓男子標下基隆市信義區公所巷道環保勞務專案，今年4月2日到東光路施作時，未經何姓男子同意，從巷內何家向國產署承租的房屋圍牆小鐵門進入庭院，砍倒一棵楊桃樹。

何男說，被砍除的楊桃樹是亡父栽種，王男未經他或他的母親同意，擅自進入庭院把樹砍斷，涉嫌侵入住居及毀損罪。警方受理報案後，通知王到案說明，偵詢後將全案函送法辦。

王男辯稱，因為里長說該處房屋20年都沒人住，樹太大棵會頂到電線，樹葉也會掉路上。楊桃產季掉在路邊，行人踩到可能滑倒，才建議他修剪。

檢察官查出，何家房屋自2017年以後就無人居住，庭院有設欄干，但沒有禁止進入的標示。依據租賃契約，國產署出租範圍為磚造房屋1、2樓及棚架，楊桃樹位在1樓後方庭院，並不在何母承租範圍內，因此王並無侵入住居行為。