酒駕撞重傷男大生 刑警記一大過調職

宜蘭警分局一位刑警酒駕撞傷大學生，縣警局火速開鍘。 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

宜蘭縣警宜蘭分局偵查佐江冠諭，昨天凌晨酒後駕車返家，在市區撞上步行要返校的宜蘭大學鄭姓男大生，鄭頭部受創，送加護病房救治。江酒測值零點四五毫克，被依公共危險罪嫌送辦。縣警局火速開鍘，將江記一大過，改調制服警員。

這是宜蘭縣警一周內第二起員警酒駕案；三星警分局前勤指中心主任吳錦昌廿二日酒駕督勤，被人蒐證檢舉，也記大過調職。縣警局長謝進賢昨天得知此事震怒，對同仁不自愛感到痛心，指示從嚴從速查辦，追究責任，也要求相關單位務必加強管考，確保不再發生。

江冠諭警專卅二期，從警四年多。警方說，前兩天江員輪休，前晚休假開車返回宜蘭警分局處理公務，晚間接獲女友電話和友人聚餐，他搭計程車前往，酒後再搭計程車返回分局，但到了凌晨卻心存僥倖開自己的車要回家，不慎撞傷男大生。

警方調查，江昨天凌晨零時五十一分駕車行經宜中路、農權路口時，廿歲鄭姓男大生與同學併行走在路上，鄭走在靠近道路側，因疑似要閃避路邊停車稍往車道移，江開車經過閃避不及從後方撞上。鄭姓男大生頭部重擊擋風玻璃墜地，陷入昏迷，送往陽大醫院急救，仍在加護病房觀察。

江冠諭胸口撞到方向盤，送醫無大礙，事發後十分懊惱，也對傷者家屬致歉，警方到醫院對江酒測，酒測值零點四五毫克，依法移送法辦，行政懲處立即記一大過、考績改列丙等，調派出所任制服員警。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康