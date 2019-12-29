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影／12年前爆炸工廠再度失火 消防員全力防儲槽爆炸

2019-12-29 16:06聯合報 記者曾增勳／即時報導

桃園市蘆竹區海湖東路一家製造氨水的化學工廠，繼2007年6月發生儲槽爆炸造成員工7人受傷後，今天下午該工廠又發生火災，該廠1、2樓廠區大火燃燒猛烈，由於氨水製造儲槽有爆炸之虞，消防局第3大隊報立即動員警消70人及30輛消防救災車輛往後救災、防範儲槽爆炸，在消防員強力水柱噴水壓制，仍造成該廠面積、財物損失不貲，消防局第3大隊表示，目前繼續全力搶救中，暫時無人受傷，起火原因將在火場滅火後，進一步鑑識調查查明。

桃園市蘆竹區一家製造氨水的化學工廠繼2007年6月爆炸員工受傷後，今天下午又發生...
桃園市蘆竹區一家製造氨水的化學工廠繼2007年6月爆炸員工受傷後，今天下午又發生火災，幸無人受傷。記者曾增勳／翻攝
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桃園市蘆竹區一家製造氨水的化學工廠繼2007年6月爆炸員工受傷後，今天下午又發生...
桃園市蘆竹區一家製造氨水的化學工廠繼2007年6月爆炸員工受傷後，今天下午又發生火災，幸無人受傷。記者曾增勳／翻攝
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爆炸消防員大火

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