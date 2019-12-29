影/高雄男子開車自撞電桿 送醫急救無效死亡

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高雄林園發生一起自撞死亡車禍，林姓男子昨晚開著轎車因不明原因自撞電線桿，送醫急救無效後死亡。

據了解，昨天傍晚6點48分左右，44歲的林男駕駛著黑色轎車，沿著光明路三段南向行駛時，因不明原因撞上路邊的電線桿，導致車頭凹陷毀損，消防救護員在檢傷時，林臉部有撕裂傷，意識不清。