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影/高雄男子開車自撞電桿 送醫急救無效死亡

2019-12-29 13:06聯合報 記者邱奕能／高雄即時報導

高雄林園發生一起自撞死亡車禍，林姓男子昨晚開著轎車因不明原因自撞電線桿，送醫急救無效後死亡。

據了解，昨天傍晚6點48分左右，44歲的林男駕駛著黑色轎車，沿著光明路三段南向行駛時，因不明原因撞上路邊的電線桿，導致車頭凹陷毀損，消防救護員在檢傷時，林臉部有撕裂傷，意識不清。

林男在送醫後，仍急救無效身亡，但由於現場沒有監視器，林男的肇事原因警方還要釐清中。

高雄林園發生一起自撞死亡車禍，林姓男子昨傍晚時，開著轎車因不明原因自撞電線桿，送...
高雄林園發生一起自撞死亡車禍，林姓男子昨傍晚時，開著轎車因不明原因自撞電線桿，送醫急救無效後死亡。記者邱奕能／翻攝
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車禍救護員

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