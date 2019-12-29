女大生丟錢包急哭上派出所 暖警借她400元搭車返家

台中市吳姓女大生前天因弄丟錢包，十分緊張，因此打電話到派出所，詢問是否能到派出所報案，吳女到派出所時，還因錢包內都是身分證件、金融卡等重要物品，報案時一時情緒激動得哭了出來，當時值班的警員蘇原甲連忙安慰吳女，得知吳女家住桃園，在台中無親友，警員協助吳女掛失金融卡等證件後，還自掏腰包，借了400元給她，讓她可以返回桃園，與母親團聚。

台中市第六警分局協和所表示，警員蘇原甲前天擔服值班勤務時，接獲吳姓女大生（20歲）電話報案稱皮夾遺失，詢問是否能夠至所報案，警方除先告知掛失金融卡、身分證等物，並請其至所報案。

吳姓女大生至所報案物品遺失時，接到母親的電話，情緒激動得哭了出來，警方耐心地安慰吳女，吳女母親希望警方可以幫助她返回桃園的住處。警方知悉後便安撫女大生相關證件、金融卡等都已掛失，無須太過擔心，但吳女仍急得不知所措。

警方追問下才知吳女所有的生活費都在皮夾內，租屋處並無放置預備現金，在台中也無其他親友可提供其協助，警方便主動借出400元，助她返回桃園與母親團聚。