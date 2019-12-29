親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
焦點事件
社會萬象
情慾犯罪
法律前線
網搜熱話題

「家族接班已非必然選項」 文大明年1月選新董事長

日教師4年間打包學生剩飯被罰 網轟：扔食物就是良好教育嗎？

女大生丟錢包急哭上派出所 暖警借她400元搭車返家

2019-12-29 10:50聯合報 記者陳宏睿／台中即時報導

台中市吳姓女大生前天因弄丟錢包，十分緊張，因此打電話到派出所，詢問是否能到派出所報案，吳女到派出所時，還因錢包內都是身分證件、金融卡等重要物品，報案時一時情緒激動得哭了出來，當時值班的警員蘇原甲連忙安慰吳女，得知吳女家住桃園，在台中無親友，警員協助吳女掛失金融卡等證件後，還自掏腰包，借了400元給她，讓她可以返回桃園，與母親團聚。

台中市第六警分局協和所表示，警員蘇原甲前天擔服值班勤務時，接獲吳姓女大生（20歲）電話報案稱皮夾遺失，詢問是否能夠至所報案，警方除先告知掛失金融卡、身分證等物，並請其至所報案。

吳姓女大生至所報案物品遺失時，接到母親的電話，情緒激動得哭了出來，警方耐心地安慰吳女，吳女母親希望警方可以幫助她返回桃園的住處。警方知悉後便安撫女大生相關證件、金融卡等都已掛失，無須太過擔心，但吳女仍急得不知所措。

警方追問下才知吳女所有的生活費都在皮夾內，租屋處並無放置預備現金，在台中也無其他親友可提供其協助，警方便主動借出400元，助她返回桃園與母親團聚。

台中市第六警分局協和派出所提醒，皮夾等值錢的物品應隨身收好並再三檢查，若真的不慎遺失應立即先掛失身分證、提款卡及信用卡等物品，以免遭有心人士竊用或做為不法之用途。

桃園市吳姓女子在台中市讀大學，前天因錢包遺失到台中市第六警分局協和所報案，因吳女...
桃園市吳姓女子在台中市讀大學，前天因錢包遺失到台中市第六警分局協和所報案，因吳女身無分文，警員蘇原甲自掏腰包借400元給她，讓她可搭車返回桃園。圖／第六警分局提供
分享

延伸閱讀

女大生辣問賴清德「為何願任副手」 還想當他隨...

女大生想長高求診中醫 無牌醫誘「一同上床」謊...

代辦手機門號卻約在汽車旅館 女大生遭男網友「...

女大生警局領回手機 當面解鎖螢幕…警員們全傻...

【2020總統立委大選】深度選情分析、即時開票數據下載搶先看→

相關新聞

撂人至酒店經紀公司討債60萬 警搜百包毒品 帶回13人

2019-12-29 10:38

打詐緝毒靠他們機警 台中市警局明表揚31位大樓保全

2019-12-29 09:47

寒冬送暖 台南協敬愛心會煮熱湯送大衣關懷街友

2019-12-29 08:41

出門躲過祝融 返家淚泣亡夫

2019-12-29 00:31

沒瓦斯的套房 竟氣爆殺人

2019-12-29 00:26

洗招牌墜樓亡…吊臂斷得離奇

2019-12-29 00:23

明年起 大車沒裝視野輔助系統禁上路

2019-12-29 00:11

大車「死亡彎月」 多少人命喪輪下

2019-12-29 00:07

影／男子跳樓輕生一腳已在牆外⋯ 勇警飛奔拉下救一命

2019-12-28 23:40

未婚媽泣訴 籲政府搶救小生命

2019-12-28 23:12

張志明：串連3通報機制 伸援「小媽咪」

2019-12-28 23:10

好消息！絞肉機絞碎5手指 11小時手術女員工接回3指

2019-12-28 22:23

電話那頭「好友」稱病要萬元救急 警察出面秒改口

2019-12-28 20:52

影／港籍貨輪船員受傷 海巡船艇緊急海上救人

2019-12-28 18:41

基隆潮境公園海上漂來海豚 海巡撈起時已死亡原因待查

2019-12-28 17:49

影／夠猛夠正！宜蘭首發消防年曆走秀有跳躍的胸肌

2019-12-28 16:17

偷到賣監視器的老闆辦公室 全程被錄還配樂上網

2019-12-28 15:44

手機面板碎裂 警員靈機呼叫SIRI找到機主

2019-12-28 15:32

影／漆廠火災救援汙染疑慮高 消防員返隊先「去汙」

2019-12-28 14:41

渣男持道具槍恐嚇路人 遭警逮女友才知他騙財騙色

2019-12-28 14:37

喝杯咖啡差點付出130萬元代價 愛心店長現台灣最美風景

2019-12-28 14:24

高雄愛河婦人落水 救起已無生命跡象

2019-12-28 13:51

警10分鐘尋獲失車怎辦到？原來車主記錯停放巷口沒被偷

2019-12-28 13:31

影／肉攤女員工5根手指頭都被絞斷 送醫急救手術中

2019-12-28 13:25

台東警方維安3輪黃牌重機曝光！民眾喊：酷

2019-12-28 12:06

扯！嬰兒口鼻溢奶不處理 護理師竟拍照「阿姨救救命」

2019-12-28 11:43

影／壯漢醉男挑釁警又想撞車 4警壓制帶回保護管束

2019-12-28 11:39

接到罰單反而被逗樂了 因為兒子機車後座多個人

2019-12-28 11:36

住60年老旅店沒錢付搶96歲人瑞老闆娘 警火速破案

2019-12-28 10:54

新北瑞芳中央貨櫃埸貨櫃翻覆砸車 多個貨櫃東倒西歪

2019-12-28 08:44

青菜、魚當代號 警破選舉賭盤賭資高達2.5億元

2019-12-22 13:25

劉世芳競選旗幟遭塗鴉 警鎖定涉案婦人將傳喚

2019-12-17 19:08
看更多

熱門文章

恐嚇館長、余天？小林現身警局喊冤稱被債主陷害

2019-12-28 18:40

影／警處理嘉市副議長服務處糾紛 數十人竟包圍警分局

2019-12-28 16:55

喝杯咖啡差點付出130萬元代價 愛心店長現台灣最美風景

2019-12-28 14:24

影／肉攤女員工5根手指頭都被絞斷 送醫急救手術中

2019-12-28 13:25

好消息！絞肉機絞碎5手指 11小時手術女員工接回3指

2019-12-28 22:23

財務長侵吞公款被抓包遭開除 竟設假帳號放假消息報復

2019-12-28 19:57

影／台中三樓透天民宅火警 近九旬老屋主逃生不及命喪火窟

2019-12-28 17:46

大車「死亡彎月」 多少人命喪輪下

2019-12-29 00:07

慶富財報「自編」無會計師簽證 高銀仍放貸8.3億

2019-12-28 21:04

台東警方維安3輪黃牌重機曝光！民眾喊：酷

2019-12-28 12:06

隨機搭訕意圖性侵 男子來硬的反遭妹KO

2019-12-28 15:28

宜蘭清洗招牌吊臂斷 一工人從3樓墜下喪命

2019-12-28 12:28

影╱雪隧大客車追撞小客車 一度回堵7.5公里幸無人傷

2019-12-28 18:15

手機面板碎裂 警員靈機呼叫SIRI找到機主

2019-12-28 15:32

超商內「凍未條 」碰女生屁股1下 代價5萬

2019-12-28 22:38

打詐緝毒靠他們機警 台中市警局明表揚31位大樓保全

2019-12-29 09:47

「以後有事別找我」 獸父竟性侵親生女兒70多次

2019-12-28 16:08

電話那頭「好友」稱病要萬元救急 警察出面秒改口

2019-12-28 20:52

結帳不爽！他拿衛生紙串狠K全聯店員 暴怒男代價不小

2019-12-28 14:52

洗招牌墜樓亡…吊臂斷得離奇

2019-12-29 00:23

渣男持道具槍恐嚇路人 遭警逮女友才知他騙財騙色

2019-12-28 14:37

偷到賣監視器的老闆辦公室 全程被錄還配樂上網

2019-12-28 15:44

影／漆廠火災救援汙染疑慮高 消防員返隊先「去汙」

2019-12-28 14:41

高雄愛河婦人落水 救起已無生命跡象

2019-12-28 13:51

基隆潮境公園海上漂來海豚 海巡撈起時已死亡原因待查

2019-12-28 17:49

沒瓦斯的套房 竟氣爆殺人

2019-12-29 00:26

影／夠猛夠正！宜蘭首發消防年曆走秀有跳躍的胸肌

2019-12-28 16:17

影／港籍貨輪船員受傷 海巡船艇緊急海上救人

2019-12-28 18:41

影／男子跳樓輕生一腳已在牆外⋯ 勇警飛奔拉下救一命

2019-12-28 23:40

詐騙集團遠赴越南、拉脫維亞 兩大金主潛逃出境押返

2019-12-28 16:07

「如果我死掉怎麼辦？」15移工出書控仲介、訴血淚

2019-12-28 17:46

批政府「凱子外交」 法院：屬言論自由不罰

2019-12-29 01:02

父親屢次進出監獄拋家棄子 三姊妹聲請免除扶養獲准

2019-12-29 08:39

出門躲過祝融 返家淚泣亡夫

2019-12-29 00:31

女大生丟錢包急哭上派出所 暖警借她400元搭車返家

2019-12-29 10:50

遭恐嚇案情曝光 余天：家人暫停輔選活動

2019-12-28 13:22
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top