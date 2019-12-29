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台南大雨特報！南方雲系北移 局部較大雨勢

為何蔡英文喊決戰板橋？該區特性 竟能左右大選

寒冬送暖 台南協敬愛心會煮熱湯送大衣關懷街友

2019-12-29 08:41聯合報 記者黃宣翰／台南即時報導

「謝謝你們的愛心，感謝你們。」蘇姓男街友昨在寒冷的冬天，拿到御寒大衣，喝著熱騰騰的雞爪玉米湯，連忙向台南協敬愛心會成員道謝；為街友發起寒冬送暖的張益壽說，愛心會有感於街友流浪街頭很辛苦，會員集資煮水餃、雞爪玉米湯，買發熱衣和大衣免費送給街友，讓他們在過年前感受社會溫暖。

張益壽在中西區菜市場賣雞肉，約3個月前和多名好籌組台南協敬愛心會，固定每周五及周六下午4點起，免費發送60個便當給台南火車站前街友，昨天在年終前加菜， 在台南火車站前北門路人行道上現煮水餃、雞爪玉米湯後，分送給街友品嚐。數名男街蹲在牆角，津津有味地吃著熱呼呼的水餃，滿心歡喜。

台南協敬愛心會成員來自各行各業，有賣雞肉、雞排和從事會計業、飲料業的，他們基於善心，發起寒冬送暖給街友。女會計還忙著幫滿頭白髮女街友套量她適合穿的大衣，希望她露宿街頭時多少能御寒，不至於感冒生病。

蘇姓男街友騎著單車來到現場吃水餃，還拿到一件大衣，開心地放在腳踏車後座上，他說，自己年輕時在國中當工友，後來因為生了一場大病，被迫離開學校，加上父母都已過世，他沒有結婚，在外流泿，腳踏車和車上厚紙板就是他全部家當，感謝社會上還有許多善心人士關心他們，謝謝大家。

蘇姓男街友拿到台南協敬愛心會贈送的厚大衣，相當開心。記者黃宣翰/攝影
蘇姓男街友拿到台南協敬愛心會贈送的厚大衣，相當開心。記者黃宣翰/攝影
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台南協敬愛心會成員張益壽（右）發起寒送暖，現煮玉米雞湯給街友御寒。記者黃宣翰/攝...
台南協敬愛心會成員張益壽（右）發起寒送暖，現煮玉米雞湯給街友御寒。記者黃宣翰/攝影
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台南協敬愛心女會員（右），貼心地幫滿頭白髮女街友（中）套量大衣。記者黃宣翰／攝影
台南協敬愛心女會員（右），貼心地幫滿頭白髮女街友（中）套量大衣。記者黃宣翰／攝影
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