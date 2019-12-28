台南跨年晚會湧入近10萬人潮 警方派遣偵搜犬協助維安

台南市府今晚永華市政府西側廣場舉辦跨年晚會，邀請南韓超級天團ASTRO等超強卡司演出，主辦單位宣布現場湧入近10萬人潮，同時考驗台南市警四分局相關安全維護及交通疏導工作，這次特別商請保安警察第三總隊派遣偵搜犬，協助活動期間首長、貴賓及演藝人員進出動線的安全維護，讓跨年晚會圓滿落幕。

「2020台南不一樣、台南好YOUNG 跨年系列活動」第二場晚會今晚登場，有追星粉絲提前一日到達會場卡位，期待與偶像近距離接觸，警方為此提前布置，加強夜間活動會場周邊巡邏，確保舞台設備安全，市長黃偉哲到場關心並贈送暖暖包，提醒粉絲注意保暖。

自下午5時起，開始人潮陸續湧入現場，周邊交通流量增多，市警局長周幼偉親率各相關編組單位主管坐鎮臨時指揮所，並透過遠端攝影機及路口監視器掌握現場活動進行及交通狀況，晚間8時40分更前往會場及周邊交通崗慰勉執勤同仁辛勞。