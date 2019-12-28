影／男子跳樓輕生一腳已在牆外⋯ 勇警飛奔拉下救一命

北市56歲吳姓男子患有憂鬱症，日前欲從一棟大樓跳樓輕生，就在準備跳下時，早已獲報的警方趕抵，飛奔上前將吳男拉回，成功救回一命。對此，吳男家屬也對警方表達十二萬分謝意。

松山分局中崙派出所本月22日下午執勤時，接獲民眾報案，指有男子跨坐一棟大樓頂樓，疑要輕生；警員李振清、陳孟駿立刻趕抵，爬上樓發現男子一腳已在牆外，另一腳正作勢跨越。

李員、陳員往前飛奔，迅速將吳男拉下，給予情緒安撫，並聯絡家屬送醫。家屬表示，吳男患有憂鬱症，才意圖輕生，對於李員、陳員英勇救人行為，表達十二萬分謝意。