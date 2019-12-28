影／男子跳樓輕生一腳已在牆外⋯ 勇警飛奔拉下救一命

相關新聞
電話那頭「好友」稱病要萬元救急 警察出面秒改口2019-12-28 20:52
台南跨年晚會湧入近10萬人潮 警方派遣偵搜犬協助維安2019-12-28 23:40
好消息！絞肉機絞碎5手指 11小時手術女員工接回3指2019-12-28 22:23
影／港籍貨輪船員受傷 海巡船艇緊急海上救人2019-12-28 18:41
基隆潮境公園海上漂來海豚 海巡撈起時已死亡原因待查2019-12-28 17:49
影／夠猛夠正！宜蘭首發消防年曆走秀有跳躍的胸肌2019-12-28 16:17
偷到賣監視器的老闆辦公室 全程被錄還配樂上網2019-12-28 15:44
手機面板碎裂 警員靈機呼叫SIRI找到機主2019-12-28 15:32
影／漆廠火災救援汙染疑慮高 消防員返隊先「去汙」2019-12-28 14:41
渣男持道具槍恐嚇路人 遭警逮女友才知他騙財騙色2019-12-28 14:37
喝杯咖啡差點付出130萬元代價 愛心店長現台灣最美風景2019-12-28 14:24
高雄愛河婦人落水 救起已無生命跡象2019-12-28 13:51
警10分鐘尋獲失車怎辦到？原來車主記錯停放巷口沒被偷2019-12-28 13:31
影／肉攤女員工5根手指頭都被絞斷 送醫急救手術中2019-12-28 13:25
台東警方維安3輪黃牌重機曝光！民眾喊：酷2019-12-28 12:06
扯！嬰兒口鼻溢奶不處理 護理師竟拍照「阿姨救救命」2019-12-28 11:43
影／壯漢醉男挑釁警又想撞車 4警壓制帶回保護管束2019-12-28 11:39
接到罰單反而被逗樂了 因為兒子機車後座多個人2019-12-28 11:36
住60年老旅店沒錢付搶96歲人瑞老闆娘 警火速破案2019-12-28 10:54
新北瑞芳中央貨櫃埸貨櫃翻覆砸車 多個貨櫃東倒西歪2019-12-28 08:44
清洗發酵槽…缺氧摔落 一人未脫險2019-12-28 00:31
施作擋土牆…圍牆驚塌 壓死兩工人2019-12-28 00:07
影／不怕罰？通霄西濱區間測速執法未滿月逼近2000件2019-12-27 20:59
能仁家商女老師疑誤踩油門 車輛暴衝撞進校內圖書館2019-12-27 19:25
青菜、魚當代號 警破選舉賭盤賭資高達2.5億元2019-12-22 13:25
劉世芳競選旗幟遭塗鴉 警鎖定涉案婦人將傳喚2019-12-17 19:08
熱門文章
接到罰單反而被逗樂了 因為兒子機車後座多個人2019-12-28 11:36
恐嚇館長、余天？小林現身警局喊冤稱被債主陷害2019-12-28 18:40
扯！嬰兒口鼻溢奶不處理 護理師竟拍照「阿姨救救命」2019-12-28 11:43
畫面曝光！北投大樓氣爆 女子剛返家成焦屍2019-12-28 10:54
喝杯咖啡差點付出130萬元代價 愛心店長現台灣最美風景2019-12-28 14:24
影／肉攤女員工5根手指頭都被絞斷 送醫急救手術中2019-12-28 13:25
影／警處理嘉市副議長服務處糾紛 數十人竟包圍警分局2019-12-28 16:55
影／台中三樓透天民宅火警 近九旬老屋主逃生不及命喪火窟2019-12-28 17:46
財務長侵吞公款被抓包遭開除 竟設假帳號放假消息報復2019-12-28 19:57
遠距離男友送她聖誕禮 她心涼問：嫌我髒嗎2019-12-28 11:02
目前唯一熟悉台港情報專家 調查局副局長黃迪熹屆退2019-12-28 06:52
好消息！絞肉機絞碎5手指 11小時手術女員工接回3指2019-12-28 22:23
新北瑞芳中央貨櫃埸貨櫃翻覆砸車 多個貨櫃東倒西歪2019-12-28 08:44
住60年老旅店沒錢付搶96歲人瑞老闆娘 警火速破案2019-12-28 10:54
北投中和街出租套房火警女子身亡 一男在火警前離開2019-12-28 08:27
台東警方維安3輪黃牌重機曝光！民眾喊：酷2019-12-28 12:06
宜蘭清洗招牌吊臂斷 一工人從3樓墜下喪命2019-12-28 12:28
慶富案 爆高銀程序錯置「先簽約再核貸」2019-12-28 00:38
隨機搭訕意圖性侵 男子來硬的反遭妹KO2019-12-28 15:28
手機面板碎裂 警員靈機呼叫SIRI找到機主2019-12-28 15:32
影╱雪隧大客車追撞小客車 一度回堵7.5公里幸無人傷2019-12-28 18:15
拆開電視櫃重裝 超強爸爸給女兒DIY夢幻廚房2019-12-28 09:16
慶富財報「自編」無會計師簽證 高銀仍放貸8.3億2019-12-28 21:04
結帳不爽！他拿衛生紙串狠K全聯店員 暴怒男代價不小2019-12-28 14:52
偷到賣監視器的老闆辦公室 全程被錄還配樂上網2019-12-28 15:44
電話那頭「好友」稱病要萬元救急 警察出面秒改口2019-12-28 20:52
高雄愛河婦人落水 救起已無生命跡象2019-12-28 13:51
開超跑搞地下匯兌 9個月被逮2次2019-12-28 00:12
影／漆廠火災救援汙染疑慮高 消防員返隊先「去汙」2019-12-28 14:41
「以後有事別找我」 獸父竟性侵親生女兒70多次2019-12-28 16:08
今年第一大新聞...公務車載私菸責任 至今未見討論2019-12-27 23:50
RCA第2波求償案 判賠23億2019-12-28 00:05
基隆潮境公園海上漂來海豚 海巡撈起時已死亡原因待查2019-12-28 17:49
影／夠猛夠正！宜蘭首發消防年曆走秀有跳躍的胸肌2019-12-28 16:17
超商內「凍未條 」碰女生屁股1下 代價5萬2019-12-28 22:38
影／港籍貨輪船員受傷 海巡船艇緊急海上救人2019-12-28 18:41
施作擋土牆…圍牆驚塌 壓死兩工人2019-12-28 00:07
曾逮百億大盜…調查局副局長黃迪熹 大選後屆退2019-12-28 00:23
「如果我死掉怎麼辦？」15移工出書控仲介、訴血淚2019-12-28 17:46
詐騙集團遠赴越南、拉脫維亞 兩大金主潛逃出境押返2019-12-28 16:07
留言