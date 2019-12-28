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好消息！絞肉機絞碎5手指 11小時手術女員工接回3指

2019-12-28 22:23聯合報 記者卜敏正／即時報導

嘉義市東市場內某豬肉攤年約40歲余姓女員工，今天上午操作絞肉機時，不慎遭機器絞斷手指，5根手指頭全被絞碎，消防員獲報到場送醫急救，嘉義基督教醫院集結外科團隊，歷經11多個小時馬拉松手術，晚間傳來好消息，已將余女拇指、中指、無名指接回，但後續能否恢復功能仍需持續醫療。

嘉義基督教醫院表示，余姓患者今天上午8時40許送至醫院急診室，右手掌手指已完全截斷，消防隊同時帶來一包余女被絞碎的斷指，院方立即召及外科團隊，由整形外科醫師陳威臣主治，會同骨科、神經外科等多名醫師會診後，認為余女部分手指仍有機會接合，醫療團隊約9時30分進入手術室，開始跟時間賽跑。

院方表示，雖然余女手指已被絞碎，甚至分不清楚各手指骨、細部組織，但醫療團隊不願放棄，逐一比對、分析，想辦法比對出各指碎骨，以顯微手術逐一接合可用斷指，經過11多個小時努力，終於將拇指、中指、無名指組合、重建接回，但食指、小指因絞碎嚴重無法接回。

院方強調，醫療團隊晚間9時許才踏出手術室，衷心希望能透過手術，為患者保留更多手指功能，但後續仍必須持續醫療、追蹤評估、復健，才能知道手指功能可恢復多少。

嘉義市消防局東區消防分隊表示，上午8時許到達東市場該肉攤前，余姓患者表情痛苦但意志力非常強、高舉簡易包紮的右手，左手則僅壓住右手腕，由店家老闆攙扶步出，老闆表示，余女的手被絞肉機絞入，店家並拿出一包被絞碎的手指頭，交給消防員一起送醫。

救護員表示，傷者意識清楚、生命徵象穩定、檢視傷處右手五指遭截斷，但無大量出血情形，立即清洗傷口、包紮止血，並將斷指做斷肢處理後，送醫院急救。

嘉義基督教醫院集結外科團隊，歷經11多個小時馬拉松手術，晚間已將余女拇指、中指、...
嘉義基督教醫院集結外科團隊，歷經11多個小時馬拉松手術，晚間已將余女拇指、中指、無名指接回。記者卜敏正／攝影
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消防員將女子及被絞碎手指頭一併送醫。記者卜敏正／翻攝
消防員將女子及被絞碎手指頭一併送醫。記者卜敏正／翻攝
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余姓女子高舉簡易包紮的右手，左手則僅壓住右手腕，自行下救護車進入醫院。記者卜敏正...
余姓女子高舉簡易包紮的右手，左手則僅壓住右手腕，自行下救護車進入醫院。記者卜敏正／翻攝
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手術嘉義患者

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