電話那頭「好友」稱病要萬元救急 警察出面秒改口

新北市永和區一名陳姓女子（60歲），日前（25）接到一通「猜猜我是誰」的詐騙電話，對方不僅自稱是陳女「好友」，也表示認識彼此朋友，接著對方稱生病要龐大醫藥費想向陳女借14萬元，陳女信以為真前往銀行匯款，所幸銀行人員察覺有異通報警方才成功阻詐。

陳女在25日上午10時許，接到一通聲稱是陳女失聯多年好友的來電，對方不僅知道陳女全名，甚至認識彼此的朋友，且不斷向陳女噓寒問暖，就連陳女提出的質疑，對方則以因換手機的緣故，所以門號不同等說法來合理說詞。

面對電話另一頭「好友」的感情攻勢，陳女逐漸卸下心防，接著說因為患有重病需要龐大的醫藥費，想向陳女借支20萬元，因陳女對這名「好友」產生憐憫之心，所以答應願意借出僅有的14萬元現金給他。

陳女到銀行匯款時，銀行人員察覺有異立即通報警方到場，並且當著警方面前撥電話給這名「好友」，對方卻秒改口說「沒這回事」，讓陳女當場傻眼。陳女也不斷向銀行人員與警方道謝，並表示還好有行員與警察的協助，才及時打破這場「猜猜我是誰」的騙局。