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台女在馬來西亞搭車遭撞1死1傷 肇事者逃逸

板橋反毒電音趴免費參加 海山警全力投入交安維護

2019-12-28 18:59聯合報 記者王長鼎／新北即時報導

權可易資訊公司與警政署合作拍攝的「反毒英雄聯盟首部曲：真愛你我歲歲平安」，多家網路頻道累積觀看次數已經破200萬人次。今年「反毒英雄聯盟首部曲」反毒推廣列車活動，陸續已前進到台北市、桃園市及台中市的國中小校園內，深獲各界好評，也在各校園中引起許多迴響，今天晚上6時在新北市板橋區華江橋下的時光公園舉辦「Go青春反毒電音趴」，希望藉由年輕人最喜歡的電音派對方式，讓更多人重視反毒議題，知道毒品的可怕與危害，避免與毒同行。

權可易董事長林敬祥表示，自己在板橋求學、長大，板橋就是他的第二個家，2019年最後一場反毒宣導列車，決定回到新北市板橋區舉辦「Go青春反毒電音趴」，希望能藉由現在年輕人最喜歡的電音派對方式，吸引到板橋或是其他更多的年輕人共同重視反毒議題，現場還邀請到OQR優票公司，透過最新科技，讓民眾體驗未來防偽數位電子票券，並準備相當豐富獎品透過OQR的 APP 進行即時零距離的抽獎活動，鼓勵民眾多加參與。

考量參加活動人群眾多，轄區海山警分局特別派遣刑事鑑識人員偵檢現場各個角落，防止可能有危險物品危及民眾安全，活動開始前由新北市刑大警犬隊出動偵爆犬與警衛犬到場協助，確保活動現場安檢滴水不漏。海山警分局長林温柔也指示所屬務必作好萬全準備，以確保活動期間的交通順暢，減少交通事故及治安事件發生。

海山警分局表示，今天晚上活動現場在安全維護及交通疏導管制勤務上，共計動用127名警力，配合警犬隊及霹靂小組到場偵爆及巡守，讓參與活動的民眾都能夠「快樂出門，平安回家」。

新北市板橋區華江橋下時光公園今天晚上舉辦「Go青春反毒電音趴」，活動前警方鑑識人...
新北市板橋區華江橋下時光公園今天晚上舉辦「Go青春反毒電音趴」，活動前警方鑑識人員偵檢市刑大警犬隊出動偵爆犬與警衛犬到場協助，確保活動現場安檢滴水不漏。圖／警方提供
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新北市板橋區華江橋下時光公園今天晚上舉辦「Go青春反毒電音趴」，活動前警方鑑識人...
新北市板橋區華江橋下時光公園今天晚上舉辦「Go青春反毒電音趴」，活動前警方鑑識人員偵檢市刑大警犬隊出動偵爆犬與警衛犬到場協助，確保活動現場安檢滴水不漏。圖／警方提供
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反毒列車

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