板橋反毒電音趴免費參加 海山警全力投入交安維護

權可易資訊公司與警政署合作拍攝的「反毒英雄聯盟首部曲：真愛你我歲歲平安」，多家網路頻道累積觀看次數已經破200萬人次。今年「反毒英雄聯盟首部曲」反毒推廣列車活動，陸續已前進到台北市、桃園市及台中市的國中小校園內，深獲各界好評，也在各校園中引起許多迴響，今天晚上6時在新北市板橋區華江橋下的時光公園舉辦「Go青春反毒電音趴」，希望藉由年輕人最喜歡的電音派對方式，讓更多人重視反毒議題，知道毒品的可怕與危害，避免與毒同行。

權可易董事長林敬祥表示，自己在板橋求學、長大，板橋就是他的第二個家，2019年最後一場反毒宣導列車，決定回到新北市板橋區舉辦「Go青春反毒電音趴」，希望能藉由現在年輕人最喜歡的電音派對方式，吸引到板橋或是其他更多的年輕人共同重視反毒議題，現場還邀請到OQR優票公司，透過最新科技，讓民眾體驗未來防偽數位電子票券，並準備相當豐富獎品透過OQR的 APP 進行即時零距離的抽獎活動，鼓勵民眾多加參與。

考量參加活動人群眾多，轄區海山警分局特別派遣刑事鑑識人員偵檢現場各個角落，防止可能有危險物品危及民眾安全，活動開始前由新北市刑大警犬隊出動偵爆犬與警衛犬到場協助，確保活動現場安檢滴水不漏。海山警分局長林温柔也指示所屬務必作好萬全準備，以確保活動期間的交通順暢，減少交通事故及治安事件發生。