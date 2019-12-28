基隆潮境公園海上漂來海豚 海巡撈起時已死亡原因待查

基隆市潮境公園海域今天下午漁民發現一隻海豚，原上以為受傷擱淺，後來漁民拖至長漂里漁港後，由海巡人員拖上岸，發現已經死亡，後續通報市府動保單位及鯨豚協會處理。

海巡署長潭里安檢所所長任國賢表示，今天下午3點多時，安檢人員在潮境公園近岸海域發現死亡鯨豚，後來熱心漁民從海上救至岸邊，再由安檢所人員拖救上岸，發現已經死亡，後續交由市府動保單位及鯨豚協會處理。