影／夠猛夠正！宜蘭首發消防年曆走秀有跳躍的胸肌

宜蘭縣政府首發2020年消防年曆，登上封面的消防猛男、消防正妹現身新月廣場，重磅出擊走秀，健美體格讓全場為之瘋狂，男隊員還應觀眾要求，秀了一段跳躍的胸肌，讓圍觀者嗨翻了。

消防年曆詢問度高，怎麼拿得到？消防局表示，消防形象年曆為宜蘭縣政府宣導品，僅供宣導活動免費發送，並不對外販售，民眾如欲索取，可以參加下個月（109年1月）1日上午6點30分在宜蘭運動公園舉辦的元旦升旗典禮，現場限量發送。

另外，消防局將在109 年1月12日上午9點30分在羅東文化工場舉辦的119擴大防火宣導活動當天還會加碼發送。

宜蘭消防年曆經過徵選，男女主角出列，有蘇澳消防分隊女隊員張念慈、員山分隊員林育生、汪子翔、羅東分隊員葉庭彰、宜蘭分隊員簡煜勳等5人。

經２個月籌拍發行，年曆共有6款，包集合版、個人版，今天發表會，5位男女主角現身走秀，還配合熱舞，吸引民眾圍觀，看到消防人員驚險救災的另一面，十分讚賞。

「勤務之外不是用來休息，而是用來鍛鍊，隨時維持好救人體力！」員山分隊員林育生說，消防隊員不斷健身，保持好體力，因為在執勤時，不論在救災或救護現場都要用上健身力量。

蘇澳消防分隊女隊員張念慈說，拍攝與健身要控制飲食，不能想吃什麼就吃什麼，拍攝年曆要有勇氣，透過年曆，可以讓消防救災更有宣導力。

「用最熱烈的掌聲感謝他們的付出！」縣長林姿妙出席發表會，感謝消防人員，並與消防局長徐松奕等人發送年曆，民眾排隊索取，還與消防猛男正妹合影，有的豎起大拇指稱讚說：「偶像！」

消防局指出，年曆以專注的眼神搭上精實的肌肉線條，搭配救災車輛及器材裝備為主軸，呈現消防人員對於工作專業、專注與堅持的態度，傳遞團隊同心合作，成就消防「一生懸命」意象。

年曆各有不同主題，其中， 以簡煜勲為封面的主題是「風雲─山河變色，驚濤裂岸，請遠離山邊水崖」，宣導水域安全；葉庭彰主題「雷─霆石破天驚，劃過蒼穹，聞者～走為上策」宣導安裝住宅用火災警報器。