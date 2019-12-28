影／漆廠火災救援汙染疑慮高 消防員返隊先「去汙」

昨晚7點發生在苗栗縣竹南工業區和誠路的油漆廠火警，苗栗縣消防局第二救災救護大隊及竹南等消防分隊多人趕往灌救，火場因持續悶燒，不斷冒出含有有害物質或致癌物的濃煙，火勢控制後，現場仍不斷排煙，許多消防員都「灰頭土臉」，為防止消防員受有害物質汙染或帶回汙染物，火勢撲滅後20多名消防人員在火場外都先初步沖洗，返隊後再次淋浴、清洗裝備，足足忙到今天凌晨2、3點才告一段落，大費周章。

苗栗縣消防局指出，起火的油漆廠為水性調和漆的鐵皮屋廠房，面積有120多坪，燃燒範圍約50坪，昨晚發生火警後，竹南、後龍、造橋、頭份等地消防分隊趕往救援。

消防人員趕抵現場時，因廠內不斷悶燒，甚至竄出有色的濃煙，廠區上方也積聚濃煙， 救災指揮官不敢貿然派遣人員攻入火場或開窗，等業主趕來確定廠內沒有會爆炸的溶劑物質，消防人員才進入，廠內堆放許多不同顏色的生產調和水性漆的粉末原料，起初一直找不到起火點，後來終於發現一大袋粉末原料燃燒，將火勢撲滅。

第二救災救護大隊長曹春風指出，火場燃燒造成的濃煙帶有許多致癌物及有害物質的微粒，22名參與救災的打火兄弟結束救援任務後，依程序先在火場外進行初步沖洗。

他說，根據現今調查，暴露在火場產生的燃燒物中，與癌症風險增加有關，因此對消防員而言，發生這類暴露情況時，應有效地進行管理以減少傷害；有害致癌物會在火場穿透消防衣進入皮膚，也可能交叉接觸被汙染的設備，因此昨天深夜救災結束，先針對人員除汙進行沖洗的sop流程。

他指出，當前研究，離開火場後立即使用水和肥皂溶液針對消防員個人防護設備，包括消防衣、帽、鞋與空氣瓶面罩進行去汙程序，可除去在火場受汙染約85％的致癌物。