喝杯咖啡差點付出130萬元代價 愛心店長現台灣最美風景

提袋內裝有一綑一綑的千元大鈔。圖／台中市警察局第一分局提供 分享 facebook

台中市李姓老闆在店內喝咖啡，離開卻忘記帶走隨身物品，凃姓女店長發現袋內裝有一捆一捆的千元大鈔，報警清算竟高達130萬元現金。警方調閱相關監視器，確認失主為李姓老闆，經點鈔機清算現金金額無誤後，將130萬元現金物歸原主。凃女直說「這是我應該做的」，婉拒李的紅包謝禮，讓李男大讚，「台灣人的善心真的是最美麗的風景」。

本月中旬，台中火車站一家連鎖咖啡店凃姓女店長報警，說在整理顧客座位時發現一只遺漏的提袋，內裝有一捆一捆好幾千元的現金，擔心顧客心急錢財遺失，請警方協助聯繫失主。

台中市警局第一分局繼中所員警陳榛毅、蘇宥瑋打開提袋再次仔細清算，居然裝有130萬元現金，所幸提袋內找到一張印有公司名字與電話的貨款單，於是順利依照上面的資訊聯繫上該公司的李姓老闆。

李姓老闆接獲通知趕到派出所並說，他原本收完款項準備要談另一筆生意，心繫公司業務而將錢財遺忘，還好有熱心的店長發現報警，警方也迅速連繫上他，否則差點上演喝杯咖啡付出130萬元的慘痛代價。

警方從店家的監視器畫面確認，提袋是李男進入消費時所遺落，依拾得遺失物作業規定，陪同店長及老闆到附近銀樓借用點鈔機清點金額，並當面與兩人確認提袋內的現金總額一共為新台幣130萬元整，發還給李姓老闆。