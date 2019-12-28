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高雄愛河婦人落水 救起已無生命跡象

2019-12-28 13:51聯合報 記者林保光／即時報導

高雄市愛河近五福橋水域，今天中午民眾發現有婦人浮出水面，趕緊向警、消求救。消防隊員下水救人，將人救上岸，但婦人已無生命跡象。

據了解，今天午後12點40分許，路人經過高雄市前金區河東路和光復二街附近，發現五福橋橋墩旁，似有人載浮載沉，靠近發覺是名婦人，趕緊報警。

警方立即通報消防隊救人，前金消防分隊人員馬上下水救溺，發覺婦人已無生命跡象。消防隊員將婦人拉上岸，仍緊急將她送往大同醫院搶救。

據悉，婦人約60歲，上衣穿著無領花襯衫，無身分證件，疑落水不久，但沒有人目擊她如何落水，警方正追查婦人身分中。

消防隊員下水救人。記者林保光／翻攝
消防隊員下水救人。記者林保光／翻攝
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高雄市愛河

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