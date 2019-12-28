警10分鐘尋獲失車怎辦到？原來車主記錯停放巷口沒被偷

基隆市一名機車騎士前天晚到騎機車到信三路12巷內停放，接著去用餐，2小時後回去要取車，卻找不到機車，以為被偷，打電話報案想請警方調監視器。員警趕至現場，發現這處巷道是U字刑，頭尾很像，車主記錯巷口，警員10分鐘就幫他找到機車，並沒有失竊。

基隆市警察局第二分局信六路派出所，26日晚間7時許接獲民眾報案，一名機車騎士說，他的機車不見了，他指稱5時許將機車停放在信三路12巷內去用餐，晚間7時下班之後到停放處要牽車時發現機車不見，他有在附近找，但都沒有找到，懷疑可能遭竊，請警方調監視器追查。

警員曾尉展接獲報案之後先安撫報案人情緒，並詳加詢問該機車確切停放位置、車牌號碼、顏色及款式，隨即騎車到信三路12巷尋找該車。所長朱德旺表示，警員到現場後打電給他報案人告知到了，但報案人則說沒看到警察，經再三詢問地點，才發現12巷是一處U字型巷口，兩端的街景很像，警員和報案人在不同地方。

員警立即在信三路12巷內找報案人所述特徵的機車，沒多久就找到，就停在巷內，上方還掛著安全帽，打電話給報案人趕來，報案人趕至確認就是自己的機車。

警方說，原來信三路12巷有兩個出口，為U字型路段，報案人走錯停放機車巷口，機車根本沒有被移動，也無遭竊，報案人找回車子十分欣 喜，感謝警方熱心查找。