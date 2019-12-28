影／北投出租套房大火燒死1女 氣爆畫面曝光

北市北投區中和街一棟大樓的6樓出租套房，今天凌晨火警，消防趕抵疏散百名住戶，20分鐘撲滅火勢，在陽台發現一具女性焦屍；目擊者表示，當時聽見一名男子現場稱「等下有好戲看」，懷疑有人縱火。不過警方初步調查，並無相關人等出現，氣爆成分高，將協助死者家屬辦理後續事宜。

消防局指出，今天凌晨3點獲報，北投區中和街40號6樓火警，出動19輛消防車、54名消防員趕抵，火場位於一棟8層樓大樓，立刻疏散100住戶，救出15人，並布水線灌救，20分鐘撲滅火勢，最後在陽台發現一具女性焦屍。

警方調查，該套房是林姓男子（55歲）租下，平時與陳姓女友（53歲）同居，林男昨天晚上6點多出門飲酒，陳女凌晨返家，不到10分鐘卻發生氣爆，命喪火場。

據了解，林男是計程車司機，陳女在市場賣火鍋料，氣爆前，兩人還因林男飲酒一事爭吵。

火警發生當下，有目擊者表示，大樓地下室劉姓撞球館老闆（46歲），在一樓向其他住戶稱「等下有好戲看」，隨即開車逃離現場，懷疑有人縱火。

不過警方調閱監視器、查訪附近住戶，目前無發現相關人等涉案，將持續釐清。劉男事後也向警方稱，是指「等下會有很多媒體來現場，有很多圍觀民眾」之意。

林男正在派出所說明，警方將報請檢察官相驗陳女遺體，並協助家屬辦理後續事宜。