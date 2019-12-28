住60年老旅店沒錢付搶96歲人瑞老闆娘 警火速破案

游姓男子26日入住新北市瑞芳區後火車站一間60多年老旅社，昨天下午因沒錢付住宿費，趁年約95歲的顏姓老闆娘阿嬤在房間內休息時，突然闖入並出手強盜她身上的腰包，導致左手指掙扎時受傷，警方在案發後火速在5小時後在海邊抓到人，今天依強盜罪嫌移送法辦。

警方說，昨天下午5時20分，在瑞芳區後火車站一間60多年的老旅社，年約95歲的顏姓阿嬤老闆娘在房間內休息時，游姓男子（43歲）突然闖入並出手強盜身上的腰包，內有400元現金、存摺等財物，得逞後開車逃離現場。阿嬤掙扎抵抗時受傷，在遇搶後連忙聯繫龍山里長陳志強協助向警方報案，並里內巷道調監視器。

瑞芳警分局在接獲報案後相當重視，隨即由分局長陳杏結召集組成專案小組，指示偵辦方向，在周邊調閱過濾影像，並掌握游男身分及行蹤，游男試圖藏匿，躲到海邊，專案小組仍火速在案發後5小時將他追緝到案，同時在犯嫌車上查獲贓證物，警方全力漏夜釐清相關案情。

瑞芳警分局表示，游姓主嫌在偵訊後依強盜罪移送基隆地檢署偵辦。在本分局專案人員不眠不休，鍥而不捨，才能於最短時間內將嫌犯緝捕歸案，維護地方治安平穩。警方同時提醒民眾，由於年關將近，各公司行號常有現金出入，容易引起歹徒覬覦； 民眾可多利用辦理線上轉帳方式匯款，如需提領大筆現金時，也可申請警方護鈔等安全維護工作。警方將全力加強維護這段期間民眾財物安全，讓民眾安心過好年。