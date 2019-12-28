北市北投中和街附近出租套房火警 50多歲女子身亡

台北市北投區中和街附近一棟大樓內的出租套房今晨3時許發生火警，造成一名50多歲女子身亡。警方初步訪查，有一名男子在火警發生前離開，起火原因和案發狀況待調查釐清。

北市警消凌晨3時許獲報，北投區中和街附近一棟大樓發生火警，派出大批人員趕赴現場，到場發現，大樓6樓已冒出陣陣濃煙和火勢，立即拉水線搶救，火勢在20分鐘內撲滅。

警消進入火場搜索時，發現6樓後陽台有一名女子明顯死亡，據了解死者為50多歲陳女。警方初步訪查，發生火警地點為出租套房，有附近民眾先聽見吵鬧聲，事後就傳出火警，案發前有一名男子曾開車離開現場。

至於詳細起火原因及案發狀況仍待進一步調查釐清。