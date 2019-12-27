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影／不怕罰？！通霄西濱區間測速執法未滿月逼近2000件

2019-12-27 20:59聯合報 記者胡蓬生／苗栗即時報導

不怕罰？！還是根本忘了速限？苗栗縣第一處實施區間測速西濱快速公路通霄北上路段，12月起執法，超過平均速限90公里罰單至少3000元起跳，但執法迄今不到1個月，取締件數已逼近2000件，至少可為國庫進帳600萬元；另外，通霄往苑裡南下約8公里長路段，公路總局及縣警局也已公告明年元月4日起執法，提醒駕駛人注意速限，避免超速挨罰。

苗栗縣警局交通隊指出，台61線 （西濱快速公路）苗栗通霄北上路段12月1日起執法，運用區間測速設施取締超速，到26日止共取締達1921件，其中測得的最高平均車速為139公里，超速近50公里。

通霄北上路段執法前，從10月到11月底實施2個月的宣導期，期間測得的超速案件高達1萬5000件，12月執法取締後，迄今測得的超速情況雖相對減少，但仍逼近2000件，平均1天有70多件。

警方說，區間測速以2個測速點換算平均車速，有些駕駛人可能疏忽，超速通過第一個測速點，但在區段途中仍未注意減速行駛直到第二個測速點，換算平均車速，結果超過90公里速限而遭罰。

有民眾好奇，如果從匝道進入西濱時已在測速起點和終點之間路段，該如何換算車速？警方表示，區間測速必須以2個測速點的車速、通過時間來計算是否超速，因此只有1個測速點的資料不會列入取締。

即將在明年元月4日零時執法的通霄至苑裡南下路段 （約122.3至130.3公里），從12月1日起進入宣導期，至26日測得違規超速達1580件，測到的最高車速為143公里，依道路交通管理處罰條例規定，超速20公里內罰3000元，逾20未滿40公里3500元，逾40未滿60公里5000元，60公里以上可開罰6000至2萬4000元。

公路總局苗栗工務段指出，台61線公路通霄北上、南下是全縣率先實施區間測速的路段，未來配合石虎保育，台13甲線公路、140縣道也將實施區間測速。

台61線西濱快速公路苗栗縣通霄往苑裡南下路段(約122.3至130.3公里)，明...
台61線西濱快速公路苗栗縣通霄往苑裡南下路段(約122.3至130.3公里)，明年元月4日起也將開始執法，以區間測速取締超速。記者胡蓬生／攝影
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台61線西濱快速公路苗栗縣通霄往苑裡南下路段(約122.3至130.3公里)，明...
台61線西濱快速公路苗栗縣通霄往苑裡南下路段(約122.3至130.3公里)，明年元月4日起也將開始執法，以區間測速取締超速。記者胡蓬生／攝影
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台61線西濱快速公路苗栗縣通霄往苑裡南下路段(約122.3至130.3公里)，明...
台61線西濱快速公路苗栗縣通霄往苑裡南下路段(約122.3至130.3公里)，明年元月4日起也將開始執法，以區間測速取締超速。記者胡蓬生／攝影
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測速西濱快速公路苗栗縣石虎

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