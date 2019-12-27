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能仁家商女老師疑誤踩油門 車輛暴衝撞進校內圖書館

2019-12-27 19:25聯合報 記者陳弘逸／新北即時報導

新北市新店區今天傍晚4時許，一名徐姓女老師（50歲）駕駛一輛能仁家商校用休旅車，疑似是倒車時誤踩油門衝進校內圖書館，造成玻璃門碎裂，導致徐女頭部被玻璃碎片割傷。警方獲報到場先將徐女送醫救治，詳細肇事原因警方仍在調查當中。

據了解，徐女為參加完學校活動，正準備駕駛校用休旅車離開，疑似是因誤打倒車擋，隨後車輛向後滑行，徐女試圖將車停妥卻誤踩油門，導致車輛暴衝進圖書館。因衝擊力道過大，造成圖書館玻璃門碎裂，徐女頭部因此被玻璃碎片割傷，左小腿也在下車察看時遭到車輛擠壓。

警消獲報到場後，先將徐女送醫救治，並對他進行酒測，發現酒測值為零，排除酒駕情事，詳細肇事原因仍待警方調查當中。

校用休旅車倒車衝進圖書館，造成圖書館玻璃門碎裂。記者陳弘逸／翻攝
校用休旅車倒車衝進圖書館，造成圖書館玻璃門碎裂。記者陳弘逸／翻攝
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因衝擊力道過大，圖書館碎裂的玻璃碎片割傷徐姓女老師頭部。記者陳弘逸／翻攝
因衝擊力道過大，圖書館碎裂的玻璃碎片割傷徐姓女老師頭部。記者陳弘逸／翻攝
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一名徐姓女老師（50歲）駕駛一輛能仁家商校用休旅車，疑似是倒車時誤踩油門衝進校內...
一名徐姓女老師（50歲）駕駛一輛能仁家商校用休旅車，疑似是倒車時誤踩油門衝進校內圖書館。記者陳弘逸／翻攝
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圖書館休旅車

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