能仁家商女老師疑誤踩油門 車輛暴衝撞進校內圖書館

新北市新店區今天傍晚4時許，一名徐姓女老師（50歲）駕駛一輛能仁家商校用休旅車，疑似是倒車時誤踩油門衝進校內圖書館，造成玻璃門碎裂，導致徐女頭部被玻璃碎片割傷。警方獲報到場先將徐女送醫救治，詳細肇事原因警方仍在調查當中。

據了解，徐女為參加完學校活動，正準備駕駛校用休旅車離開，疑似是因誤打倒車擋，隨後車輛向後滑行，徐女試圖將車停妥卻誤踩油門，導致車輛暴衝進圖書館。因衝擊力道過大，造成圖書館玻璃門碎裂，徐女頭部因此被玻璃碎片割傷，左小腿也在下車察看時遭到車輛擠壓。