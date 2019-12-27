天兵高中生丟失9萬元渾然不知 警憑70張收據比對身分
桃園市蘆竹區有兩名高中生，日前在超商內交接社團公費，聊到一時忘我，離去時竟然將公費遺忘在超商桌上，店長晚間發現手提袋內竟有大把鈔票，心想這麼大筆金額，失主一定會回來找，卻沒想到等了一個禮拜遲遲沒有音訊，只好趕緊將錢拿到警局，不過苦於沒有任何失主資訊，員警僅靠著手提袋內的收據，逐一比對戶政資料，耗費一天時間順利找到兩名天兵高中生，物歸原主。
拾金不昧的28歲王姓店長表示，11月30日晚間8點多發現這筆遭到遺忘的款項，心知這9萬元是他人辛苦的血汗錢，於是先收起保管，待失主回來找尋，但是一個禮拜過去始終無人出面認領，只好送交警察機關處理，蘆竹分局偵查隊小隊長李孟德接獲報案後，清查背包內有高達新台幣9萬元的現金，還有厚厚一疊約70餘張的繳款收據，除此之外，並沒有其他關於失主身份的線索。
所幸手提袋內還有收據明細，李孟德耗費一整天時間，硬著頭皮憑繳款收據上的姓名，逐一比對戶政資料，才順利查出失主身分，通知兩名高中生到警局將錢領回，王店長知曉此事後，非常感謝員警在短時間內找到失主，讓學生社團不會因為遺失大筆金錢而停止運作，還錄製致謝短片給李孟德及蘆竹警分局，王店長更向民眾呼籲，若遇到撿獲遺失金錢的狀況，可以通知警察幫忙。
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