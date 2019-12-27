「阿嬤沒呼吸了！」 119線上指導報案孫子做CPR救回

基隆市「119」今早接到男子報案，說他的阿嬤突然昏倒，「呼吸愈來愈小」。消防局救災救護指揮科執勤員王川騰除通知隊員趕往救護，同時繼續與男子通話掌握狀況，約2分鐘後男子說阿嬤沒呼吸了，立即線上指導男子為阿嬤做心肺復甦術，成功讓患者在消防救護員到場前恢復心跳，送醫脫險。

王川騰今早在「119」執勤，上午9點52分接到住在愛四路的男子報案，說他78歲的阿嬤在家中突然昏倒，一直叫不醒，而且呼吸越來越小。王立即通知信二分隊出動救護車趕往現場，告知患者呼吸微弱，可能為OHCA（到院前心跳停止）個案，預先因應。

王持續與報案男子通話，掌握狀況變化。兩人通話1分56秒時，男子跟王說，他的阿嬤沒有呼吸了，王立即要男子依指示為患者實施心肺復甦術，持續按壓胸部，同步通知出勤的救護員待援患者OHCA。

兩人通話4分43秒時，男子跟王說，他的阿嬤又有呼吸了，但不是很順。由於患者住在愛四路巷內，救護車不能抵達屋外。報案男子說，想到巷口等救護車，指引救護員到家裡，早點將阿嬤送醫。王則跟男子說，因為阿嬤呼吸未恢復正常，仍要持續壓胸，不用去帶人。