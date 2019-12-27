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屁孩鬧事6打1反遭KO 超商店員逆轉勝還扒了對方上衣

2019-12-27 13:08聯合報 記者巫鴻瑋／新北即時報導

新北市五股區今天清晨，6名少年走入西雲路上一間超商，向店員表示要買菸，但店員要求對方出示證件證明成年才能購買，惹得6人不滿，當場就持棍棒狂毆店員，雙方一路從店內打到店外，男店員奮勇抵抗使出龍捲戰術，橫掃包圍他的6名屁孩，嚇得鬧事的這群人慘遭KO，當場落荒而逃，警方目前已鎖定車牌，將通知鬧事的6名少年及其監護人到案說明。

遭圍毆的陳姓超商男店員（18歲），今天清晨6時許正在西雲路上的一間超商值大夜班，當時走進6名少年，直接就表示要買菸，但店員基於職責要求對方出示證件才能購買，卻當場惹得6人不滿，直接就拿起一旁掃把，把男店員從櫃檯拖出毆打，還一路打到大街上，導致店員頭破血流。

陳姓店員表示，因他見6人不像成年人、稚氣未脫，才會依據菸害防治法要求出示證件，但對方拿不出身分證證明已滿18歲，他才會直接拒絕賣菸給對方，卻沒想到直接就被對方用髒話問候，還拿出武器打得他不斷閃躲，最後被逼到超商外馬路，還一度跌倒在地。

監視器畫面則紀錄下當時情形，店員因不甘遭圍毆，奮勇以一擋六，把團團圍住他的6人一個一個推開，隨後與其中一名未成年少年發生拉扯，衝突之中店員甚至還把對方的上衣扒了，嚇得這6名鬧事屁孩自認打不過，當場落荒而逃。

警方表示，這6名嫌犯分乘4輛機車，已鎖定車牌正全力追緝，店員頭部有撕裂傷，已送醫包紮，將通知涉案的6人及其監護人到案說明。

※ 提醒您：抽菸，有礙健康

店員獨自一人奮勇抵抗6名鬧事屁孩，雖被打得頭破血流，但也成功趕跑對方。記者巫鴻瑋...
店員獨自一人奮勇抵抗6名鬧事屁孩，雖被打得頭破血流，但也成功趕跑對方。記者巫鴻瑋／翻攝
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