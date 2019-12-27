影／互不認識酒後爆衝突 悍警全數帶回偵辦

又是酒後滋事！台中市張男與林男酒後欲離開KTV，在大門口見邱男等人不順眼，大打出手，優勢警力到場壓制。警方將雙方共6人帶回，其中張、林、邱酒醒後悔說，雙方互不認識，酒精作祟才會氣焰囂張滋事，互不提傷害告訴；警詢後將張等3人依社會秩序維護法移送。

臉書社群「冬星幫後援會」上傳一支影片，地點在台中市西區的凱悅KTV，畫面拍下約2、3名男子互相拉扯、叫囂，現場優勢警力到場將雙方隔開，忽然傳來女性尖叫聲，一名警員在壓製酒客過程中疑似不慎踩空，從大門口樓梯滾下，所幸無礙。

事發在上周五清晨3點多，凱悅KTV散場時張男(21歲)與不相識的邱男(34歲)在大門口互看不順眼，雙方爆發口角、互相拉扯，一旁民眾在旁制止。

台中市警局第一分局民權所表示，現場原本就編排7名員警執行守望勤務，共出動10多名警力到場壓制、隔開雙方，其中一名白衣男酒後氣焰高張，抵抗員警管束，員警使出柔道壓制，並將全部滋事民眾帶返派出所查證身分。