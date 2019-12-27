「新住民」男子不熟山區路況 連人帶機車摔落邊溝

從雲林縣遷居到苗栗縣的郭姓男子，25日近中午時在苑裡鎮的山區道路蹲坐路旁，神情呆滯且臉色蒼白，員警巡邏發現，上前詢問關切，才知他因剛搬到附近居住，騎機車要去市區購物，但對山區路況不熟且車速較快，竟連人帶車摔進路旁約1公尺，足足走了2公里求助，因體不濟才蹲坐路邊，警方隨即提供協助，讓這位「新住民」順利脫困。

通霄警分局山腳派出所長張景霖表示，員警前天上午11點15分執行巡邏勤務，行經苗43線、苗46線路口處，發現58歲的郭姓男子臉色蒼白、神情呆滯蹲坐在路旁，警員下車詢問；他向警方表示他是剛搬來附近的新住戶，上午從苑裡鎮南勢里的住處騎機車要到苑裡市區購物，因對山路路況不熟且車速太快，過彎時不慎自摔，人車跌落至路邊約1公尺深的水溝裡。

郭姓男子從水溝爬出後，獨自徒步走了約2公里路，但位處偏僻山區，人煙稀少，找不到其他住戶或其他協助脫困，當時太陽曝曬且身體有傷，走到體力不支才蹲坐在路旁，幸好被巡邏員警發現。

員警帶他沿路折返找尋，在南勢里段苗46線2公里處的邊溝裡發現他的機車，郭姓男子傷勢並不嚴重，3人合力將機車從水溝裡抬回車道，但機車龍頭受損嚴重已無法騎乘，警方隨即聯絡山腳里當地的機車行，前來將機車運回檢修，郭姓子男對警方協助他脫困，離去時一再致謝。

警方呼籲，駕駛汽機車切勿疲勞駕駛，行經路況不熟路段建議減速慢行，以爭取更多