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工廠大火議長飆罵警消 網轟：你穿西裝嘴、他們拿命拚

2019-12-26 18:17聯合新聞網 綜合報導

台南永康工廠大火遭質疑救災搶救不力，消防局喊冤，打火弟兄也說「真切心」。圖／台南...
台南永康工廠大火遭質疑救災搶救不力，消防局喊冤，打火弟兄也說「真切心」。圖／台南市政府消防局提供
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台南永康區一間工廠昨（25）日上午傳出火警，火勢延燒近2個小時，消防隊總共出動42輛消防車及106名消防員投入灌救，順利救出一名男子，然而有民意代表赴現場關切時竟指責消防隊員救災不力，消息傳出讓網友痛批「台灣就是有這樣的民粹，你穿西裝在外面出張嘴，消防員拿命在裡面拚」。

台南這起工廠大火因火勢猛烈、加上塑膠原料延燒導致大火一發不可收拾，台南市議長郭信良及議員林燕祝也到場直播關切，直播影片被轉載後引發批踢踢網友一陣譁然，網友痛批在一旁民眾質疑消防隊員時，其中一名議員也指責「你當指揮官是在做甚麼的，你的專業是這樣的嗎」。影片曝光讓不少網友大罵「不爽自己進火場啊」、「用嘴巴救火誰不會」。

郭信良在火場周圍直播時表示工廠已付之一炬，雖然當時火勢有控制住，自己還是到場了解救火過程中是否有疏失，而林燕祝的直播影片則看見民眾質疑消防隊有水不噴、評估錯誤，兩人聽了目擊民眾的陳述後，郭信良轉而詢問消防隊員，應答過程中不停有民眾喊著「說實話」，郭信良的火氣也越來越大，表示「我挺消防隊已經挺很久了，你們可以這樣對百姓？」，一旁的民眾也你一言、我一語的質疑消防隊員。

對於外界質疑救災不力，擔任現場指揮官的第五救災救護大隊長黃輝林昨日出面表示「切心」，指出第一批消防人員抵達時工廠已全面燃燒，消防員也救出一名男子，期盼外界勿打擊士氣。對於網友抨擊議員在火災現場大罵消防員，林燕祝發表聲明要大家仔細看直播，表示自己完全沒有責難任何人，但仍遭不少網友批評「別再秀下限」，郭信良的臉書有網友力挺郭有同理心，但也有人反諷「出張嘴真辛苦」。

大火郭信良林燕祝消防員
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