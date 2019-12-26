台南大火遭質疑救災不力 受災工廠喊：我的英雄在哪裡

台南市永康區富強路二段昨天上午發生工廠大火，火勢延燒一發不可收拾，翁姓業者經營的寢具工廠也無奈遭火舌吞噬，初估損失數千萬元，今天她在台南市議長郭信良的陪同下開記者會，一邊啜泣，一邊問「我的英雄在哪裡」，認為消防人員救災不力，擔心未來還會有類似情形再發生。

對此消防局表示，昨天火勢太大，溫度達千度以上，可以體會災戶緊張的心情，但現場人員已盡最大努力了，救出1人、保住7間廠房。

現場指揮官第五救護救災大隊黃輝林表示，當第一梯次消防人員抵達現場，工廠已全面燃燒，火載量大且因輻射熱猛烈延燒到鄰近廠房，當時溫度達千度以上，一輛消防車距離4、50米面板都融掉了，溫度非常高。黃輝林說，每分區都有指揮官，依照現場火勢及安全狀況去做考量，一排10間已經盡力顧了7間，他可以體會災戶緊張的心情，但消防人員都是全力救災，民眾質疑搶救不力指揮失能導致延燒並非事實。

翁姓業者表示，消防人員一直都是她心目中的英雄，不過，昨天塑膠板廠房火勢剛發生時，她還可以進出她的寢具廠房，當時她問消防員為何不布好水線，防止火勢延燒過來，有人員說「這裡燒不到」，後來又有人說要等指揮官下達命令，結果最後她只能眼睜睜看著她的廠房全部燒光光，「我的英雄在哪裡？我知道你們很辛苦，但類似情形以後還會有嗎？」

郭信良說，當事人講得很清楚，消防人員是心目中英雄，如果認為火太熱無法救，為什麼她還能進去看她的工廠，可以噴水卻不噴？消防人員跟她說「放心，這裡燒不到」，後來另外一個人員跟她說水線已經牽到現場，但指揮官沒有下指令所以沒有噴水，實在令人心痛。

現場指揮官第五救護救災大隊黃輝林說，昨天第一時間勤務中心派了4個分隊，初期指揮官在途中看到火勢很大，立即請求第二、第三梯次，總共出動41車、110人以上，加上義消至少有200人以上。現場一排廠房有10間，先到場的4個分隊以阻隔延燒、救人第一為原則，於第一時間架設砲塔設水防護，並派1個分隊去第7間廠房救出1個市民。