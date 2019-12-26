高架橋科技執法 員警取締大貨車違規行駛不用置身險地

名列「台灣十大危橋」的基隆市東岸高架橋，2016年起禁止大貨車以上車輛行駛，警方攔停不易且執法有困難，每年仍取締超過百件。為了遏阻亂象，市府已完成「東岸高架橋科技執法設備」架設作業，目前為宣導期，明年2月1日起啟用，舉發違規行駛的大貨車。

市警局交通隊表示，東岸高架橋是市區重要聯外道路，歷年大貨車翻車事故頻傳，且橋梁通車已久，聯結車及大貨車又往來頻繁，更影響結構安全，因此名列台灣十大危橋。

市府工務處施工補強結構後，東岸高架橋仍堪用，但不適合大貨車行駛。加上台62甲線東岸聯外道通車，有了替代道路，市府於是公告自2016年起禁止大貨車以上車輛行駛，維護橋梁用路安全。

警方說，2016起取締大貨車以上車種違規行駛東岸高架橋 ，第1年取締578件，2017年取締120件，去年取締159件 ，今年也已取締125件，顯示部分駕駛認為警方執法有難度，還是會違規行駛。

在東岸高架橋剛完成架設的科技執法設備，使用人工智慧攝影機及車牌辨識系統輔助，24小時自動偵測並辨識大貨車以上車種。系統發現大車違規行駛，會將車輛影像照片傳送至後端舉發平台，由員警認證後依法舉發，有效提升執法成效，遏止違規。

市警局交通隊指出，系統已完成測試，本月22日起至明年1月 31日為宣導期，明年2月1日起正式啟用，違規行駛將依道路交通管理處罰條例900元以上，1800元以下罰鍰，提醒大貨車駕駛人不要違規以免受罰。