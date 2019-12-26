全為躲監視器！他不辭辛勞翻山犯案 最後仍落網

基隆市林姓男子到服飾店買皮帶，懷疑買到「假貨」，今年9月間涉嫌持摺疊刀劃破服飾店騎樓的透明帆布。林為防被抓到，從法院附近住家一路步行，還刻意繞路走南新街，翻過一座山，再沿南榮路走到服飾店作案。檢警沿路調閱監視器查出行蹤，林才認罪，被檢方依毀損罪嫌起訴。

服飾店營業時，業者把掛在騎樓的兩面遮雨帆布放下，打烊後捲起來。店家監視器拍到今年9月17日凌晨3點半多，有名著短袖襯衫、短褲男子，頭戴棒球帽，臉上戴口罩，在店外割壞帆布。

業者說，帆布已被割破多次，只能換新帆布，共花約6萬元。而且花錢事小，得知有人不定時帶刀在附近出沒，更令人緊張。

警方調閱監視器追查發現，嫌犯似乎很清楚服飾店一帶路況，作案後會刻意鑽巷弄離開現場，造成警方追查「斷點」。員警擴大清查範圍，才查出林男刻意繞路，「不辭辛勞」翻過一座山的作案路徑，林男看到警方列出的事證，才承認作案。

受害店家說，去年9月10凌晨、今年3月9日凌晨也有人持也有名男子持刀，先割斷綁在騎樓柱子的遮雨棚拉繩，等透明帆布向下垂落後，再持刀劃出數道裂痕，懷疑也是林男所為，但林否認。

檢方指出，去年9月10凌晨店家監視器畫面拍到有一人戴口罩、帽子，割斷繩索後帆布垂落，再割破帆布。今年3月9日凌晨作案過程相近，並在一名婦人出面制止時跑掉。由於嫌犯戴帽子、口罩，無法辨別容貌，不得逕認為林所為，兩案犯罪嫌疑不足不起訴。