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龍潭分局金融機構防搶前先宣導 再演練攔截圍捕

2019-12-26 13:22聯合報 記者張弘昌／桃園即時報導

年關將近，金融機構現金交易頻繁且金額龐大，易遭歹徒覬覦伺機作案，為強化金融機構等財物匯集處所安全維護工作，龍潭警分局今與轄區台灣中小企業銀行龍潭分行，舉辦預防犯罪宣導及防搶、攔截圍捕演練。

有別無預警防搶演練，會嚇到不知情民眾，活動以預防犯罪宣導活動開啟序幕，宣導活動以防竊（扒）、防搶、防詐騙宣導為主軸，播放宣導影片、發放宣導文宣、宣導品及與民眾進行互動有獎徵答遊戲等方式進行。

接著辦理防搶及攔截圍捕演練，先由金融機構演練如何強化自我防護能力，確實做好員工自衛編組及應變處置作為，並請業者配合臨櫃關懷提問機制，保護民眾提 (存)、匯款安全，同時宣導年節警方提供協助護鈔服務，保障民眾生命安全財產時，也增進警民合作關係。

防搶演練過程逼真，在道路設路檢點攔截圍捕時，行經車輛及附近路過民眾，看到警方英勇制伏逮捕要犯，連忙拍手叫好。

龍潭警分局分局長蕭欽杰表示，春節期間分局以犯罪預防及偵防並重，統合警、憲及協勤民力，全力檢肅非法槍彈、加強查緝竊盜、取締職業性賭場、加強維護金融機構及保護兒少暨維護學生校外安全外，

並加強防竊 (扒)、防搶、防詐騙宣導，展現警察維護治安之決心，共同營造「平安、祥和、快樂」的社會氛圍，讓民眾過一個順遂、如意的春節假期。

龍潭警分局年關前，舉辦金融機構防搶演練。為避免引不知情民眾驚恐，演練前先進行預防...
龍潭警分局年關前，舉辦金融機構防搶演練。為避免引不知情民眾驚恐，演練前先進行預防犯罪等治安宣導活動。圖／龍潭警分局提供
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龍潭警分局年關前，舉辦金融機構防搶演練。為避免引不知情民眾驚恐，演練前先進行預防...
龍潭警分局年關前，舉辦金融機構防搶演練。為避免引不知情民眾驚恐，演練前先進行預防犯罪等治安宣導活動。圖／龍潭警分局提供
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詐騙春節警察

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