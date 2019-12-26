越開越熱！中壢中園路銀色轎車因不明原因起火

今天上午約8點桃園市中壢區中園路上傳出汽車火警，一輛銀色轎車於路中央因不明原因起火，桃園市消防第二大隊內壢分隊立即到場救援，所幸無人傷亡，起火車輛也已清除，道路恢復通行。

據了解，起火非車禍造成，當時車主駕駛轎車行經中園路上時，感覺越開越熱，驚覺車體有異狀便下車察看，發現自己駕駛的轎車竟然起火了，便通報消防隊到場支援。