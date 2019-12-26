北市精品店遭持信號彈縱火 警方掌握7車15嫌全力追緝中

台北市中山區一家精品店，今天凌晨遭人駕車衝撞鐵捲門，還遭持信號彈縱火，警方調閱監視器發現，有7車共15人在店門口聚集，目前掌握嫌犯行蹤，全力追緝中。

警方調查，北市建國北路113巷內一家精品店，今天凌晨4點34分，出現7台車共15人在門口聚眾，接著遭其中1車衝撞該店鐵捲門，車上4人還下車丟信號彈縱火，目前透過車牌掌握嫌犯行蹤，全力追緝中。