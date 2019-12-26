影／百萬資助外籍石油大王男友 偵查隊長阻戀愛女子受騙

桃園市蘆竹區59歲婦人前天帶著現金100萬元進入蘆竹區中正路1家銀行，她神色緊張詢問要如何換成歐元匯款，銀行員查覺婦人有異，暗中報警，蘆竹警方派人前往協助，婦人堅稱她的澳洲男友在土耳其鑽探石油，急需資金3萬歐元（折合台幣約100萬元），警方勸說是詐騙，婦人一臉不悅，員警輪番勸說，婦人堅持要匯款，警方只好請回派出所，蘆竹分局今天上午表示，最後由偵查隊長蔡效岳前往勸說，分析自己處理過類似詐騙，匯款「網路男友」危險，終於婦人相信，決定不匯款，保住100萬元現金。

警方表示，家住蘆竹區的該名婦人1個多月前，透過網路交友網站，認識1名澳洲男子，2人在網路相談甚歡，婦人以為找到真愛，婦人稱該澳洲男友自稱是鑽探石油大王，該男友日前告訴她，因一時資金調度困難，在土耳其的石油鑽探出問題，急需3萬歐元應急，婦人一聽決定拿出100萬元換成歐元匯出，銀行員機警報案。