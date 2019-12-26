遊客朝聖「JETS嘉年華」坐搖擺波浪受傷 遊樂園速停機改善

一名24日和朋友到高雄港七號碼頭「JETS 嘉年華遊樂園」玩的網友在爆料公社貼文、圖和影片，指當天同行的一位朋友搭坐「搖擺波浪」要降落時，腳竟撞到地面的圍欄，當下感到腳好像要斷了，經急送醫治療，腳踝處「又黑青又破皮流血」。「JETS 嘉年華遊樂園」設計團隊趕緊將「搖擺波浪」停機檢查並調整相關設施。

這名貼文的網友在文中表示，那次坐搖擺波浪，一位朋友的白衣服沾到鐵鏽整個擦不掉，那位受傷的朋友是在接近尾聲，設施準備下降的時候，「腳踝以重力加速度撞擊上設施旁邊的欄杆」，腳踝已經腫超大一個包，又黑青又破皮流血，撞擊力道究竟多大，想想都痛！受傷的完全站不起來，當時大家都傻眼，工作人員也是手忙腳亂，一個聯絡一個陸續過來查看苦主傷勢，有做初步的傷口消毒&冰敷。送醫之後，樂園董事長到醫院慰問，包了有5張入園券的紅包，另送一隻粉紅獨角獸娃娃。

貼文的網友說，腳都腫成那樣，怎麼再去玩？玩第一項設施就遇到那種事，誰還敢去呢？腳傷的後遺症以及後續上班出勤的影響是5張入園券能彌補的嗎？雖然園方工作人員表示從來沒有發生過這種事，「但這個嘉年華樂園也才開始多久，總不能每發生一件事才做一回改善，事前場地的規畫與安全的測試是不是有問題？難道真的要怪她（傷者）腿太長嗎？這樣身高限制是否要更正一下？」

「JETS 嘉年華遊樂園」傑城歡樂園公司簡副理說，「搖擺波浪」已經停機待全面檢查，由國外技師做專業的調整；對於受傷的小姐，感到很抱歉，公司會拿出最大的誠意做後續的相關處理。