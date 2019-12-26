檢查消防器材耗損弱點 台南市首創救災裝備檢測實驗室

消防救災器材經年累月損耗，有時難以目視看出，必須透過精密儀器檢測看不到的弱點，台南市消防局今天成立救災裝備檢測實驗室，透過精密檢測儀器進行器材細部檢查，確保救災器材可靠與安全，保障消防人員安全。

驗室檢驗項目包括A級防護衣氣密測試、空氣呼吸器面罩氣密性、背架中高壓軟管耐壓程度、壓力錶殘壓警報正常等；除了採購儀器外，人員的訓練也相當重要，消防局於11月起陸續辦理3梯次計70名專業人員訓練並積極取得國外機構認證，以達到「初步手動保養，儀器深度檢查」的目的。

台南市長黃偉哲今天上午參加消防局實驗室揭牌，他說，台南市消防局成立救災裝備檢測實驗室，是全國首創，六都唯一。市府重視消防人員救災安全，109年編列採購第二套消防衣，讓消防員有第二套消防衣可供替換，建立消防衣除汙清洗機制，確保消防衣良好功能，也成立實驗室落實器材檢驗，及早發現不敷使用消防器材，進行汰換或維修，保障消防人員的安全。包括消防衣清洗機制和救災裝備檢測實驗室，全部經費約55萬元